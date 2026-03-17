Mapa de cortes de luz: quiénes están sin suministro tras la tormenta en AMBA

El fuerte temporal que azotó el AMBA dejó a más de 35.000 usuarios sin luz, en medio de la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipaba ráfagas de hasta 80 km/h. Además de las lluvias, se registró granizo pequeño en varios puntos del conurbano bonaerense.

Ante la intensa actividad eléctrica, el organismo oficial recomendó extremar los cuidados y advirtió que el frente tormentoso traería un cambio brusco de temperatura. Una vez que las tormentas se desplazaron hacia el este, el alivio térmico se hizo notar rápidamente.

La lluvia en la ciudad sorprendió a todos por su intensidad: sigue la alerta amarilla Ricardo Pristupluk

El impacto en la Capital Federal fue drástico: la temperatura cayó 8 grados en solo una hora. Mientras que a las 13:00 h el termómetro marcaba 28.1°C (rozando los 30°C de sensación térmica), para las 14:00 h la marca oficial ya había descendido hasta los 21°C.

Mapa de cortes de luz, en tiempo real

A través de su sitio, el ENRE informó en tiempo real qué lugares del AMBA no tenían energía o tenían baja tensión. En Capital Federal, el barrio de Flores era una de los más afectados. En el caso de la provincia de Buenos Aires, San Vicente, Esteban Echeverría y Almirante Brown encabezan el listado de lugares con problemas de suministro.

¿Puede granizar en CABA hoy, martes 17 de marzo?

Según informó el SMN, rigen varios avisos a corto plazo en el sudeste de Buenos Aires por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento y granizo. “Avanzan tormentas de variada intensidad hacia el AMBA. Se prevén lluvias fuertes y ráfagas, con probabilidad de granizo chico”, precisó el organismo en sus redes sociales.