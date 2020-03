Ernesto Tenembaum a Roberto Navarro: "¿Cómo vas a salir a pedir?" Fuente: Archivo

Después de que el periodista Roberto Navarro hiciera público un dramático pedido de publicidad oficial al gobierno de Alberto Fernández para su multimedio El destape , Ernesto Tenembaum salió a cruzarlo esta mañana y lo comparó con el ex empresario de medios kirchneristas Sergio Szpolski . Dijo que Navarro fue "el que más pauta estatal recibió durante la última época del gobierno de Cristina" y que no entiende "cómo le funciona la cabeza a alguna gente" que "manguea pauta en medio de la crisis del coronavirus".

El conductor de "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?" por radio Con Vos hizo este comentario luego de escuchar el audio de Roberto Navarro "quejándose por no recibir pauta oficial para su radio".

"Teníamos muy poca pauta hasta que, cuando ganó Alberto, hicimos un acuerdo con el gobierno entrante, compramos la radio, tomamos más gente, dijimos que era el momento para garantizar la pluralidad informativa", se había quejado Navarro. "En estos tres primeros meses el gobierno no cumplió por desorganización o por decisión, no lo sé, pero ahora la cosa cambió, ayer nos confirmaron que habrá un mínimo pero no sabemos cuándo y lamentablemente así no podemos mantener nuestra estructura, no hay forma. Es una pena porque ya somos el sexto portal del país, somos el portal progresista más grande del país pero sino hacemos nada terminamos cerrando ", completó el fundador de El Destape .

Después de pasar el audio de Navarro en su programa, Tenembaum fue lapidario: "La idea de `compro una radio total me la va a bancar el próximo gobierno'... No entiendo cómo le funciona la cabeza a alguna gente ", exclamó entre risas. "Hacé lo que puedas, buscá cómo financiarte, ¿cómo vas a salir a pedir?", se indignó.

"La historia de Szpolski era así, 'mis medios existen porque me los banca el gobierno'.", comparó y cerró: "El que más pauta estatal recibía en la última época del gobierno de Cristina era Roberto Navarro, todo armado desde la pauta".