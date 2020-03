El periodista y empresario kirchnerista habló de la grave situación financiera de su multimedio, El Destape Fuente: Archivo

Roberto Navarro anunció que el multimedios que fundó, El Destape , podría desaparecer debido a la falta de pauta oficial. El periodista y empresario cercano al kirchnerismo hizo el anuncio anoche en su editorial del programa Navarro 2023 donde dijo que "en estos primeros tres meses el Gobierno no cumplió" y agregó que necesita "recibir un shock de suscripciones tremendo para poder salvar esta situación".

Navarro comenzó su largo comentario hablando de la pandemia de coronavirus y de la herencia del gobierno de Mauricio Macri, para luego saltar al tema central: la grave situación financiera de El Destape .

"Ahora voy a referirme con qué va a pasar con El Destape . Nosotros nacimos en la emergencia, la gente lo sabe. Nacimos en la censura" , dijo el conductor de Navarro 2023 y pasó a hacer un raconto sobre la fundación del multimedio que él fundó: "Teníamos el programa de mayor rating en la televisión. Mediamos siete puntos cuando C5N medía un punto y medio y por eso decidieron censurarnos. Cuando nos echaron no nos fuimos a casa. En dos semanas armamos un programa. Fuimos a pedirle una estudio a la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Salimos por YouTube y ese día nos miró un millón de personas. 10 puntos de rating en YouTube".

Luego, Navarro afirmó que "el gobierno de [Mauricio] Macri llamó al rector de la UNGS para que no nos preste más el estudio, para que no nos permita más hacerlo ahí. Pero nosotros ya habíamos comenzado con el método de suscripciones y pudimos alquilar un estudio".

Según el relato del empresario de medios: "Comenzamos a crecer tanto que nos invitó el portal mas grande de Francia porque no había ningún otro programa en YouTube periodístico que midiera tanto como el nuestro y ellos nos enseñaron cómo se trabajaba con el tema de suscripciones".

Navarro explicó que quería emular el sistema de ese medio francés que, supuestamente, "decidió no tener más pauta" y agregó que "teníamos muy poca, hasta que cuando ganó Alberto [Fernández] hicimos acuerdo con el gobierno entrante y dijimos: 'Bueno, nos mantenemos tres autos sumando... tres años sumando pauta'".

El plan de Navarro consistía en: "Le damos un crecimiento muy rápido y salimos a garantizar la pluralidad informativa en el país. Porque ya sabíamos que ni iba a haber ley de medios y sabíamos que iba a ser [Grupo] Clarín el que iba a querer quedarse con todo. Compramos la radio, tomamos más gente. Dijimos: 'Bueno, este es el momento para pararnos y garantizar la pluralidad informativa'".

Roberto Navarro le reclama pauta al Gobierno y "un shock de suscripciones" para que no cierre El Destape 03:39

Video

Pauta escasa

Pero los planes de Navarro no se cumplieron porque, según él: "En estos primeros tres meses el Gobierno no cumplió y... por desorganización, por decisión, no lo sé. Ahora la cosa cambió. Ayer nos confirmaron que va a haber un mínimo y... no saben cuándo".

El conductor sostuvo que "lamentablemente así no vamos a poder mantener nuestra estructura. No podemos. No hay forma. Es una pena porque ya somos el sexto portal del país. Somos el portal progresista más grande del país. Tenemos una de las mejores radios, pero si no hacemos nada terminamos cerrando" y agregó: "Nos vamos a tomar unos pocos días para tomar las decisiones de cómo se va a hacer".

Sobre el final de su editorial, Roberto Navarro admitió que "deberíamos recibir un shock de suscripciones tremendo para poder salvar esta situación y no abortar un proyecto tan importante como ha sido El Destape" y convocó a su audiencia suscribirse: "Todo el que pueda que se suscriba, que se sume. Me parece que es en momentos de crisis, en situaciones que son casi de guerra, garantizar la pluralidad informativa es una de las cosas que hay que hacer sí o sí".

Antes de terminar, el conductor insistió: "Entrás al Destape Web, arriba hay un cartel que dice 'Hagamos historia', ¡mirá qué predicción! Y ahí entrás y ves cuánto podés poner con la tarjeta todos los meses. Esperemos que podamos salvarlo o achicarnos lo menos posible".