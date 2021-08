Ernesto Tenembaum fustigó a Alberto Fernández por el festejo en Olivos: “No registra lo que hizo”

Ernesto Tenembaum cuestionó en términos muy duros la actitud del presidente Alberto Fernández tras el escándalo por haber participado en la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, cuando los encuentros sociales estaban prohibidos por la cuarentena que él mismo había decretado.

Para el periodista, la historia del mandatario “participando de una fiestita en el momento en el que no podíamos acompañar a nuestros enfermos ni a nuestros muertos al cementerio me resulta muy ofensiva y muy irrespetuosa”. Además, afirmó que el Presidente “no está registrando lo que hizo” y que vio su pedido de disculpas como “una hipocresía”.

“Lo que más me preocupa es la reacción; ves a una persona feliz, contando cómo compuso una canción, bromeando sobre el escenario y hablando en contra de Mauricio Macri, de los medios, de la justicia, del FMI, de María Eugenia Vidal. ¿Qué es lo que está saliendo del Presidente después de esto?”, se preguntó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por radio Con Vos.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020

Y agregó: “No me gusta lo que está pasando, hay una degradación muy fuerte, ojalá vuelva al buen sendero. El mejor momento de Alberto fue cuando era el paladín de la cuarentena y el Presidente de la unidad, y esto es exactamente lo contrario”.

La difusión de los videos del cumpleaños de Yañez

El Gobierno difundió dos videos del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos ante la certeza de que las grabaciones se iban a conocer en los próximos días. De acuerdo con fuentes oficiales, fue una manera de controlar los daños tras el escándalo que causó la difusión de las fotografías del festejo de la primera dama.

Fabiola soplando las velitas en su cumpleaños en plena cuarentena

En este sentido, Tenembaum celebró el trabajo del periodismo por haber destapado lo que sucedía en Olivos durante lo más estricto de la cuarentena y volvió a criticar en términos muy duros a Fernández. “Sé que no fue la única transgresión del Presidente, que vivió una vida normal mientras él imponía al resto de los argentinos privaciones que hoy parecen medio absurdas”, dijo el conductor y recordó el caso de la empleada que trabaja en su domicilio quien recibió una multa de 4000 pesos “por haber circulado a dos cuadras de su casa”.

“Es uno de los hechos más ofensivos que vive un presidente desde que tengo noción de la vida política, y después de eso veo un hombre en una tarima que cuenta una canción o que culpa a Fabiola, y después les dice miserables a los que dicen que le echa la culpa a su mujer, y después grita y dice que pone el pecho y después habla mal de Macri, de Vidal, de Clarín, de los jueces, de los medios y habla mal de todos en el momento siguiente de que él hizo algo que está mal”, criticó.

Fabiola Yáñez soplando las velitas en su cumpleaños

“Me parece horrible que los medios insulten a un presidente, pero esta vez los medios hicieron algo que está bien. Los periodistas que descubrieron lo que pasaba en Olivos hicieron algo que está bien, lo que tiene que hacer un periodista, mostrar algo que no se conoce y exponerlo, y esto no pasa solamente con gobiernos populares, con Carlos Menem pasaba lo mismo, o qué fue el Swiftgate, el caso IBM-Banco Nación, la Ferrari, las denuncias por corrupción, la pista de Anillaco, pasaba lo mismo y no era un gobierno de izquierda, como pasa con Trump y con Bolsonaro. Y en este caso los periodistas actúan bien, el que está actuando mal es el Presidente”, argumentó.

Sobre el final de su descargo se refirió puntualmente al pedido de disculpas del Presidente: “Si uno hizo algo horrible como lo que hizo, pide disculpas, y hay una consecuencia concreta, pero si vos seguís aleccionando, diciendo que vos sos el bueno y que San Martín hubiera actuado como vos, no estás registrando lo que hiciste, o estás tratando de salir para adelante, tratando de que ya no se vea lo anterior; yo veo el doble, veo ya no solo la actuación sino la hipocresía del pedido de disculpas”.

