El llanto de Soledad Pastorutti al escuchar los inicios de un participante de La Voz Argentina: “Uno se debe a su barrio”

Desde que comenzó La Voz Argentina (Telefe), la gran mayoría de los argentinos se prenden a la pantalla chica de domingos a jueves para deleitarse con algunas de las versiones de los concursantes, quienes no solo cautivan con su voz sino también con sus historias de vida; y este martes 8 de julio, Gustavo Rosales fue uno de ellos.

Gustavo con su hija Agostina, quien también participó del reality años atrás (Foto: captura TV)

De 51 años y nacido en Tucumán, el participante comenzó su presentación diciendo que había nacido en Tucumán, pero que a los 19 años se había ido a vivir a Córdoba capital por sugerencia de su madre, quien quería que planificara su futuro allí. “Me daba mucha satisfacción desde niño porque en los actos que hacía en la escuela, él participa también allí”, dijo su progenitora, quien se hizo presente en los estudios del ciclo que conduce Nico Occhiato.

Pero no es el único de la familia que se presentó en el reality. Tal como contó, en 2018, acompañó a audicionar a su hija Agostina. “Es la persona que me regaló la música, la capacidad de decir lo que siento, lo que pienso”, dijo, emocionada. Mientras su padre agregó: “Se invirtieron los roles”.

Así fue la performance de Gustavo Rosales en La Voz Argentina

Al momento de su presentación, donde interpretó una versión de la zamba “Como flor del campo”, de Raúl Carnota, Soledad Pastorutti no tardó en presionar el botón rojo; luego, siguieron Luck Ra; Juliana Gattas y Ale Sergi, de Miranda!, y Lali.

Aunque todos los miembros del jurado se mostraron felices de escucharlo y le demostraron su interés para que se uniera a sus equipos, la artista no pudo contener las lágrimas, además de que se sintió identificada al compartir la misma pasión por el género. “Uno se debe a su gente, a su barrio, a su vecino, al que cuida la casa cuando uno no está. Sinceramente, siento que es muy difícil encontrar personas que tengan tanto sentimiento pero a la vez tanta perfección al cantar. No es que por el sentimiento olvidaste afinar… Me hiciste muy feliz, me emocionaste, felizmente emocionada”, expresó.

Al escuchar la devolución de los artistas, Rosales señaló: “Soy consciente de que los sueños hay que soñarlos, sentirlos y hay que vivirlos. Hoy yo estoy viviendo un sueño con ustedes. Indudablemente que las entrañas de uno en el folclore marcan muchísimo la vida y no me puedo olvidar y traigo ese recuerdo y así lo imaginé, de verte revolear el poncho la primera vez arriba de un escenario. Me emocioné tanto de verte, porque yo andaba ahí con mi banda por las calles del Cosquín, cantando callejeramente. Cuando escuché ese alarido, cuando revoleaste todo, estaba ahí”. Acto seguido, lanzó: “Mi corazón te elige, Soledad”.

Gustavo Rosales emocionó a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina con una zamba folclórica (Foto: Captura TV)

Con lágrimas en los ojos, la cantante se levantó de su sillón y se acercó a saludar a Gustavo, por lo que se fundieron en un abrazo. Además, Pastorutti quiso conocer a su familia, por lo que no tardó en sorprenderse ante la presencia de Agostina, quien tiempo atrás formó parte de su equipo. “No te puedo creer, loca”, le dijo.

“Qué lindo cantaste, hermano. No mentí cuando dije de verdad. Me pusiste la piel de gallina. Seguí así porque así la vas a romper. Seguí así. De todas formas, la vas a seguir rompiendo. Porque nosotros tenemos muchos escenarios, por suerte”, afirmó la cantante, dándole la bienvenida a su equipo.

El momento del abrazo entre La Sole y Gustavo Rosales (Foto: Captura TV)

Por su parte, el presentador subrayó: “Es la primera vez que no se pelean y que no se enojan con la persona que eligen, porque siempre en este momento están peleándose”.