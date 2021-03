La directora de Falcon y el Soldado de Invierno defendió al nuevo Capitán América: “Es un buen tipo y muy honesto”

La primera temporada de la serie Falcon y el Soldado de Invierno es tendencia en Disney+. Tras la emisión del segundo capítulo este viernes, los espectadores pudieron saber más de Sam Wilson, de Bucky Barnes y, sobre todo, del nuevo Capitán América. Un personaje, interpretado por Wyatt Russell, que encontró las críticas de muchos fans de la Casa de las Ideas pero que fue defendido por la directora de la serie.

Kari Skoglan, directora de la serie, discrepó de las críticas y manifestó que el nuevo Capitán América “es una buena elección”, tal y como afirmó durante una entrevista concedida a CulturaOcio.com. “El personaje lo merecía, era el camino a seguir. Además, Sam renunció a portar el escudo. Es uno de los mejores soldados del ejército, es un buen tipo y muy honesto. Necesitamos a alguien que nos represente, así que es una buena elección”, aclaró Skoglan.

La cineasta no destacó que no piensa en Falcon y el Soldado de Invierno como una serie para la pequeña pantalla, sino como una película de seis horas. “Creo que el público tampoco lo ve de esa manera. No creo que hagan una distinción con la pequeña pantalla. Todavía esperan grandes escenas de acción y actuaciones cinematográficas. Ahora más que nunca, el listón es alto, sobre todo después del último año”, aseveró Kari.

Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, dijo sentirse emocionado ante la respuesta del público y por la forma en que los seguidores se han volcado con los personajes de Sam Wilson y Bucky Barnes. “El mayor reto al escribir la serie fue encontrar la forma de crear una narrativa híbrida, donde cada episodio se sintiera como una película, pero que los seis episodios se vieran como una pieza orgánica”, señaló Spellman.

En Falcon y el Soldado de Invierno, siguiendo los eventos de Vengadores: Endgame, Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado de Invierno) se unen en una aventura global que pondrá a prueba sus habilidades y su paciencia. Los actores Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Don Cheadle y Danny Ramirez, entre otros, forman el reparto de la famosa serie de acción y aventuras.

Europa Press