escuchar

No hay quien no recuerde a Los Teletubbies, el programa británico que marcó un antes y un después en la infancia de millones de personas a través de la pantalla chica. Varias décadas después, muchos se preguntan qué fue de la vida de los actores detrás de cada personaje y hoy es el turno de John Simmit, el carismático Teletubbie verde.

El actor de 60 años colgó el traje de Dipsy, pero no dejó de lado la actuación. Simmit se dedica al stand-up, es productor de Upfront Comedy, compañía con la que ha hecho presentaciones en Gran Bretaña y Estados Unidos durante treinta años. Sin embargo, no desempeña su talento solo sobre las tablas, sino también en televisión, como lo hizo con su participación en The Gadget Show y en The Big Fat Quiz of the 90s.

"Comediante, Teletubbie, DJ (por diversión y dinero), productor y fanático de las ensaladas de frutas", así se define en su Instagram John Simmit (Foto: Instagram/@johnsimmit)

En una de las entrevistas que brindó se refirió al icónico personaje que marcó un antes y un después en varias generaciones y mencionó que a Dipsy lo crearon basándose en “un niño jamaicano funky” que escucha reggae. “Nadie pensó que Teletubbies se convertiría en un fenómeno así. Aún miro mi inbox y veo una gran cantidad de humildes mensajes de fans de 20 años agradeciéndome por hacer su infancia feliz. Pero todavía no encuentro respuestas apropiadas para ellos. A pesar de todo, es una extraña forma manejable de fama”, expresó en 2017 a iNews.

"Comediante, Teletubbie, DJ (por diversión y dinero), productor y fanático de las ensaladas de frutas", así se define en su Instagram John Simmit (Foto: Instagram/@johnsimmit)

En su cuenta de Instagram, John tiene tan solo poco más de 3.000 seguidores y se define como “Comediante, Teletubbie, DJ (por diversión y dinero), productor y fanático de las ensaladas de frutas”. Desde su red social, muestra parte de su trabajo, viajes y sus actividades diarias.

Pero no solo hay noticias sobre la vida del Teletubbie verde, también de Tinky Winky, el muñeco violeta, en el que Simon Sheldon, conocido como Simon Barnes, se encontraba detrás. El actor falleció en 2018 por hipotermia en una calle de Liverpool con una gran concentración de alcohol en sangre.

Por otra parte, Nikky Smedeley, famosa por su personaje de Laa-Laa, es escritora, periodista, actriz, productora, directora, coreógrafa, bailarina e instructora de pilates.

Qué fue de la vida de Baby Sun

En los últimos días, una noticia sobre la actriz que se puso en la piel de bebé Sol llamó la atención de los fanáticos. Es que Jess Smith, quien apareció en los capítulos de aquellos años, está embarazada.

Jess Smith interpretó a bebé Sol en la icónica serie de televisión de los noventa (Foto: BBC)

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 5.000 seguidores, la joven de 27 años hizo el feliz anuncio con una imagen de su ecografía. “When two becomes three” (en español, cuando dos se convierten en tres).

Jess Smith, la intérprete de Baby Sun, anunció que espera su primer hijo (Foto: Instagram)

“La bebé sol de Teletubbies está teniendo su propia bebé sol”; “Felicitaciones y los mejores deseos”; “¡Awwww! Felicitaciones y parto seguro para ti y tu bebé. Esa carita linda y esa risa todavía suenan en mi casa desde que mi hijo mayor, que tiene necesidades especiales, todavía mira los Teletubbies originales”; “Felicidades por el embarazo del nuevo sol”; “Wow, soy así de viejo. Muchas felicidades para ambos”; “El bebé de los teletubbies está teniendo un bebé”, le contestaron algunos de sus fanáticos.

LA NACION