Cuando tenía 12 años, Jazmín Riera empezó, en secreto, a escribir historias en distintos foros. Según ella, todas estaban “mal escritas” y no tenían prácticamente lectores. Le iba mal en el colegio y prefería soñar despierta y analizar que podía creer con esos pensamientos que le inundaban la cabeza. Logró volcarlos en la web y de pronto cientos de miles de personas comenzaron a interesarse y sin que nadie lo supiera sacó un libro que terminó convirtiéndose en una trilogía. Una niña que se transformó en una mujer contadora de historias, que tuvo una “doble vida” al mejor estilo Hannah Montana, pero dentro de la literatura. En diálogo con LA NACION la autora de Las reglas del boxeador reflexionó sobre los prejuicios que tuvo que enfrentar, por qué decidió volverse socia de su hermano Nicolás ‘Tacho’ Riera y como logró que hoy Disney esté produciendo una serie basada en su primer libro.

Jazmín nunca fue una de las mejores alumnas en el colegio, de hecho la cambiaron varias veces de institución tanto por temas económicos como por su propia habilidad en las distintas materias. Según ella, esto hizo que no pudiera aprender del todo algunas cosas básicas como poner el punto y coma. “Prefería estar mirando la pared e imaginarme cosas que prestarle atención los profesores”, reflexionó la joven de San Fernando en diálogo con LA NACION.

Jazmín Riera comenzó a escribir Las reglas del boxeador en Wattpad en 2013 y en 2016 fue publicado por una editorial Instagram @rierajaz

Si bien no se consideraba buena cuando escribía a los 12 años, empezó a redactar fanfics de los Jonas Brothers. Tenía pocas lectoras pero muy fieles, incluida una amiga del colegio que una vez le contó sobre una historia que leyó sin saber que estaba frente a su autora. “Yo escribía de manera anónima, me llamaba Manuela. Era una locura. No sé si alguna vez se enteró, creo que nunca se lo dije”, recordó. Probablemente, ‘Cami’ tome conocimiento de esto si lee esta nota.

De a poco, Riera empezó a abandonar los foros, ya que pensó que la escritura fue solo una etapa para “escapar”, para ser ella misma, pero -por las dudas- siempre tenía a mano una libreta para volcar sus pensamientos y componer canciones. A los 17, recién salida del secundario, se inscribió -influenciada por su mejor amiga- en la carrera de Publicidad, aunque sabía que eso no era lo que quería. “Venía con una autoestima bastante baja y pensaba todo el tiempo en qué iba a hacer de mi vida”, se sinceró.

Pero, lo que no se imaginaba era que en esos largos viajes en tren y combi a la facultad llegaría la inspiración más grande de su vida. Comenzó a fantasear con “un boxeador que subía a la ventana de una chica y le hablaba”. Las imágenes le llegaban a la cabeza y en 2013 empezó a escribir y subir a Wattpad un texto llamado Las reglas del boxeador. “No me leía nadie, ni una sola persona. Era todo anónimo, no quería que nadie se enterara. Habían pasado 30 páginas y empezó a caer gente. Compartieron la historia por Twitter y de repente era un maremoto de personas de Argentina, México y España que comentaban, opinaban y mandaban fotos”, relató.

De escribir en un foro de manera anónima a lanzar su propio libro

En el ínterin, Jazmín abandonó la carrera de Publicidad y se cambió a Gestión de Medios. De día estudiaba y de noche se encerraba en su habitación a escribir sin darse cuenta de lo que se generaba a su alrededor. Todavía nadie sabía acerca de su “doble vida” y ella disfrutaba de ese anonimato. “Mis historias tienen mucho de mí, muchos deseos y también miedos. En esa época era muy libre, escribía lo que quería. Yo no tenía cara y nadie podía juzgarme si no sabía quién era. Me parecía un lugar seguro y no quería que se contaminara con lo que conocía la gente de mí”.

“Yo siempre era ‘especial’, pero en el mal sentido. Pero, en mi mundo secreto era alguien prometedora, interesante, que tenía talento”, reflexionó Jazmín a sus 28 años. En medio de esa angustia, de esa mirada externa punzante que remarcaba una y otra vez lo que ella hacía “mal”, desde las sombras, supo crear su propio universo que llegó a oídos de su hermano, el actor Nicolás Riera, reconocido por su papel de Tacho en Casi Ángeles.

Él comenzó a preguntarle por las horas que le dedicaba a la escritura y ella terminó contándole sobre Las reglas del boxeador. Sin que lo supiera, el actor le mandó el link de la historia a su representante para que se lo hiciera llegar a una editorial. A los seis meses Jazmín recibió un mail de la editorial Planeta diciéndole que querían conocerla. En ese encuentro vivió una experiencia que definió como trascendental. “‘No soy escritora, no me interesa serlo. Te doy la historia y hagan lo que quieran’”, les dije. Pero Majo, quien hoy es su jefa, le respondió algo que aún hoy le resuena en la mente: “La realidad es que hay gente que se dedica a escribir y hay otra que cuenta historias. Vos contás historias y eso es lo que a mí me importa; no la falta de ortografía, o si está bien o mal puesto el párrafo. Vos interpelás a la gente”.

Hermanos, colegas y socios, Nicolás y Jazmín Riera Instagram @nico_riera

Riera tuvo que explicarle a sus amigos que estaban por publicar su libro y la desconfianza fue tal que le preguntaron si lo escribió ella o fue otra persona. Tuvo también que decirle a su familia cristiana que había escrito un libro erótico. “Lo súper aceptaron, estaban orgullosos. La hija, a la que menos le tenían pretensiones, de repente, estaba con un libro y se lo quería comprar una editorial”, sostuvo.

En este sentido, se encontró con algo que la impactó: “Lo que noté fue que antes no me escuchaba nadie, y salió el libro y de repente todos me querían escuchar. Ese cambio lo vi y fue doloroso. De repente el libro te permite hablar y ser escuchado y me costó entenderlo en ese momento”.

Jazmín y Nicolás Riera: hermanos, colegas y socios

Nicolás, actor y productor, se decidió ayudarla, así que agarró el libro y le dijo: “Yo a esto te lo voy a llevar a la pantalla”. Prometió y cumplió. Lo presentó a un festival de México y a varias productoras. Después de seis (largos) años desde que le presentaran por primera vez la historia a Disney, recibieron el tan esperado llamado. En 2022 firmaron el contrato donde confirmaron que realizarán la adaptación audiovisual de su ópera prima como escritora.

Jazmín aseguró con Nicolás recorrieron caminos distintos, pero que lograron encontrarse en la mitad. Hoy trabajan juntos en la producción del libro. “Aprendimos a llevarnos. Yo soy muy emocional y él no tanto. A mí las cosas me impactan, lloro y me enojo y él es más calmo y racional. Tuvimos que aprender a complementarlos y a mantenernos juntos en ciertas circunstancias que por ahí no son tan buenas, mantenernos como un equipo constituido cuidando el proyecto”.

Jazmín Riera firmó con Disney para realizar la adaptación audiovisual de Las reglas del boxeador Instagram @rierajaz

Si bien aún no hay certezas de cuándo se estrenará la serie, los castings empezaron y trabajan para que el guion “mantenga el color” de la historia, mientras analizan cómo contar 700 páginas en un par de capítulos. “Estoy entre el miedo y el estrés. Llega un momento en el que tenés que entender que en algún punto hay que dejar ir; que tu historia ya no es más tu historia y se va a convertir en otra cosa. Aparecen otras almas y cabezas en eso en lo que antes era yo sola. Hoy continúo haciendo ese duelo”, manifestó la autora.

Actuar y volcar el alma en las páginas de un libro

Después de Las reglas del boxeador, Jazmín completó la trilogía con Las reglas del destino y Hoffland. Mis reglas. Le siguieron Con Amor de verano y Amor de invierno. Exploró distintos universos y continuó con Cambria I, Los guardianes, Fresas con chocolate y Cambria II, todos con editorial Planeta. Pero, la escritura no es su única pasión. Desde los 8 años estudia actuación y por eso se describe como “una actriz que escribe y canta”. Actuó en La casa de Bernarda Alba, aunque no tuvo mucha suerte en la pantalla chica.

Además de ser una "actriz que escribe y canta", Jazmín también crea contenido para las redes

“A los 6 me eligieron para una serie de Gastón Pauls, pero se canceló y después reprogramaron el elenco y no me incluyeron. Siempre tuve la manía de llegar hasta el final y nunca terminaba quedando. En el único casting que me fue muy bien fue uno de Cris Morena y al final la serie no se hizo. No tengo buena suerte”, comentó con una risa nerviosa.

Jazmín también es cantante y actualmente trabaja en un álbum para complementar con una novela. Crea contenido en TikTok (@jazrieraok) donde tiene más de 220.000 seguidores. Además, da talleres de escritura creativa. No obstante, y si bien su vida está llena de proyectos, aseguró que necesita descansar un poco del arte y complementarlo con otra cosa que le gusta. Como estudió Gestión de Medios, le encantaría trabajar como productora en contenido para streaming. ¿Teléfono para Nicolas Occhiato?; ¿Olga tiene vacantes?