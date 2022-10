Es hijo de una figura del jet set de los 90 pero se alejó de eso para ser pintor y trapecista

escuchar

“Enseñar dibujo y pintura en la cárcel de José León Suárez me resultó una experiencia muy movilizante, conmovedora, una lección de vida”, detalla Michel Fassi, hijo de Omar, ex secretario de turismo del gobierno de Carlos Menem, y Elizabeth Mazzini, más conocida como Liz, hoy dedicada a organizar eventos no solo comerciales, sino también solidarios, colaborando además con la Fundación Juntos Vamos por Más, mancomunada a la de Carlitos Tevez.

Abuela y nieto, Lola y Michel: la pasión por el arte fue pasando de una generación a otra

“Fue hace tres años en la Unidad 48 en el contexto de la iniciativa Moksha-Yoga en la cárcel, tarea que comenzó con el grupo de Los Espartanos y el rugby, que ayudó a mejorar la vida de la gente privada de su libertad. Me acerqué a través de una amiga y empezamos a complementar el yoga con la enseñanza del dibujo y la pintura”, continúa Michel.

Cuenta que allí se encontró con realidades muy duras, pero a la vez con gente que quería mejorar su calidad de vida: “Nuestro objetivo fue brindarles herramientas de libertad, que pudieran pensar que un futuro es posible, buscamos que funcionara como un proceso de reinserción, nunca de marginación, porque eso es lo que venían sintiendo antes de caer en el delito. Quisimos aportar un grano de arena y creo que lo logramos durante un año y medio de trabajo. Pintamos murales hermosos, te lo puedo asegurar. Traté de transmitirles la libertad que se siente cuando uno pinta porque logra calma consigo mismo independientemente de la situación en la que esté. Los Espartanos con su rugby iniciaron un trabajo enorme. Quienes están allí son muy receptivos, valoran que compartas el tiempo con ellos. Me sirvió para aprender sobre otras realidades, me enseñó mucho. La conclusión es que terminan ahí por falta de oportunidades. Me encantó darles clases, también lo hice en el CUD, Centro Universitario de Devoto, que funciona en el penal”.

Overol y pincel en mano: Michel Fassi trabaja en su atelier de Martínez Alejandro Guyot - LA NACION

Michel explica a LA NACIÓN que su historia con la pintura y el arte empezó a escribirse en la niñez: “Mi abuela Lola pintaba y yo desde muy chiquito me sentaba a su lado y dibujaba todo el tiempo. No tengo dudas de que eso marcó mi futuro. Verla a la nona me estimuló sin duda y no paré más. Todos los sábados iba a su casa y mientras ella preparaba sus pinceles y el atril, yo coloreaba. Me gustaba quedarme horas así. En la escuela primaria me la pasaba dibujando y en los últimos años del colegio secundario tuve que elegir qué orientación seguir y elegí arte. Tenía muchas horas y las aprovechaba al máximo, era un lujo. Cuando terminé, empecé a estudiar marketing. Al cuarto año me fui de intercambio a Barcelona y cuando volví me inscribí en la UNA -Universidad Nacional de las Artes-. Y en simultáneo cursé las dos carreras”.

Michel y Liz, en la presentación de uno de sus trabajos: "En mi familia siempre nos dieron libertad"

-¿Vos cómo te definirías?

-Como artista multidisciplinario o multidimensional, porque si bien dibujo y pinto también armo restaurantes, shows… Es arte desde varios enfoques. A veces en teatro, otras desde el armado de un evento, siempre tratando de generar diversas experiencias y emociones a la gente. Me convoca por ejemplo un grupo o el dueño de un restaurante que no sabe bien qué hacer y yo pienso el concepto, el nombre, la ambientación, todo lo que conlleve a la experiencia que va a vivir una persona independientemente de la comida. Le aporto arte, de la misma manera lo hago con bandas, con shows teatrales, como hicimos a través de Microteatro en Palermo, experiencias de quince minutos, con desarrollos artísticos que buscaban generar reflexiones o llamados a la acción del público, para que ingresara a la sala de una manera y saliera de otra muy distinta: se llamó Microarte.

El arte es su forma de vida: trabaja para darle identidad a bares, restaurantes o cualquier emprendimiento que se presente

-Decías que tu pasión por el arte se inició con el dibujo.

-Me encanta el dibujo, es mi expresión más auténtica y propia, lo utilizo como una forma de meditación diaria. Si vos ves mis cuadernos, me conectan conmigo mismo, pero a la vez me sirve como ejercicio para coordinar equipos. Me gusta hacer grandes proyectos, trabajar en conjunto con músicos, arquitectos, programadores… Hace muchos años también hago circo, todo se complementa. Soy trapecista y ahora estoy organizando, produciendo y dirigiendo un show para reinaugurar la plaza Mitre de la Catedral de San Isidro el 12 de noviembre. Va a haber acróbatas volando por los aires, una experiencia sensorial y gratuita para la gente que asista: visual y sonora. Desarrollamos todo un concepto uniendo lo clásico con lo moderno, conectando el reloj de la Catedral como el floral de la parte baja de la plaza. Armamos el show partiendo de un concepto.

-¿Qué es eso de aplicar tu arte en desarrollos de shows musicales de otros?

-Te doy un ejemplo: voy a estar haciendo la dirección de arte del show de Piwa la Piwa el 4 de noviembre en el Margarita Xirgú. Él presenta su disco, su nuevo álbum, y yo me encargo de la puesta en escena, la dirección teatral, efectos con pájaros volando… Hace Indie rock, somos amigos desde la infancia. Queremos que el público se integre, que se sienta parte, que se vaya con algo más que un show. Va a ser una experiencia integra, para que se retiren pensando lo que acaban a vivir.

Michel Fassi en su estudio en Martínez: se define como artista multidisciplinario Alejandro Guyot - LA NACION

Mientras charla y describe, suena el teléfono celular de Michel; es su tío Marcelo, que lo consulta qué pensó para un nuevo emprendimiento: “Somos muy tanos, nos gusta trabajar en familia, también nos juntamos los domingos con primos y la abuela encabezando la mesa. Mi tío me dijo hace tiempo que me fijara qué era lo que podíamos hacer. Justo estaba leyendo sobre los viajeros del mundo. Ibn Batuta era uno del medio oriente que se dice que hizo más recorrido que Marco Polo. Entonces como era el centro de pista del hipódromo de Palermo entre islas, se me ocurrió llamarlo La isla de Batuta y darle el concepto de este viajero. Lo mismo hice en Tigre con Kenya Rooftop, para lo cual investigué toda la cultura, los rituales del país y pintamos un mural de 30 metros con amigos. En Malloys en la costa de Martínez para no colocar un cartel de publicidad que contamina el ambiente, hice un faro para una marca así tenía que ver con la naturaleza. Busqué que lo comercial estuviera pero de forma innovadora, publicitar de manera creativa. También para la decoración armamos una ola con redes recicladas como un concepto de generar conciencia en conjunto con el Instituto de Conservación de Ballenas, que les compran las redes a los pescadores para que no las tiren al mar y las reciclan”.

El faro de Malloys, en Martínez, una idea de Michel para no poner el clásico cartel con el nombre del lugar; también intervino una van estilo "surfer"

-Contame algo de cómo llegaste a ser trapecista.

-Fue porque con mi hermano Máximo compartíamos la pasión por el circo e iniciamos ese camino juntos. Él es payaso y por suerte podemos jugar y actuar más allá de que viva en Brasil. Con María Victoria, mi hermana, hacen allá retiros donde combinan surf, yoga y música. Ellos trabajan mucho con la parte holística, el autoconocimiento desde el disfrute junto al mar. Es un lujo encontrarnos en esos proyectos. Yo aporto lo mío con el dibujo y la pintura.

Arriba del trapecio: el arte circense es otra de sus pasiones

¿Cómo fue la recepción de tu familia a esta atracción por el arte?

Te decía que en mi familia somos muy unidos, nos enseñaron valores, siempre nos dieron libertad y comprensión. Nos escucharon y brindaron mucho amor. Tengo que agradecer los padres que la vida me dio. No hay persona que los conozca de verdad que no hable bien de ellos. Los que los critican son gente que no los conoce. No los culpo porque hay gente que consume solo las noticias y algunas veces lo que se informa no es correcto o no es verdad. Lo que valoro es como son conmigo, con mis hermanos y con sus amigos. Para mí compartir los domingos a lo italiano con mis primos, tíos y mi abuela Lola es un ritual de placer. Y después ir a La Bombonera a ver a Boquita y terminar con una pizza a la noche.

Máximo, su hermano, lo acompaña en una presentación de trapecista

