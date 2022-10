Gran Hermano 2022, el minuto a minuto de la casa: del complot que complicó a “Los monitos” a la reacción de Alfa al ser nominado

escuchar

13.35 | La “traición” a Alfa que lo llevó a la nominación

Alfa sumó un total de cuatro puntos que lo llevaron a la placa de nominados. En redes, se generó gran repudio por este resultado, ya que el hombre comenzó a ganarse el cariño del público al mostrarse colaborativo y con buenos gestos en la convivencia. En este contexto, en Twitter se denunció la “traición” que recibió al ser nominado por María Laura, con quien demostró un acercamiento positivo en los últimos días. Un usuario propuso recrear la histórica escena en el que en Gran Hemrano 2007, desde el exterior de la casa le gritan a Diego Leonardi que Marianela Mirra lo nominó.

13.20 | Gastón Trezeguet reveló quiénes son sus favoritos para ganar GH 2022

En 2001, Gastón Trezeguet se destacó como el gran estratega de Gran Hermano. Su participación y juego le dieron la autoridad para ser un destacado analizador del reality. Con las primeras semanas del comienzo de la emisión 2022, destacó quienes se perfilan como ganadores. “En esta edición, me están gustando mucho las chicas en general. Creo que una gran jugadora al momento es Julieta y también me gusta Coti”, expresó en el programa radial Detrás de escena (AM 540).

13.10 | El momento de Julieta que se convirtió en viral

La noche de nominaciones dejó distintas perlitas protagonizadas por los participantes. Sin embargo, fue Julieta la que se convirtió en la estrella de Twitter. La joven de 20 años, con bronca y sutiliza expresó sus argumentos para nominar a Martina, que desde el principio quiso hacerlo pero había acordado no votar a mujeres. Los comportamientos de su compañera la llevaron a nominarla. Hacia el final de su votación sintetizó exclamando #fueramalasvibras. Esta frase causó gran repercusión en los usuarios de redes y ya es viral.

13.00 | Juan se anticipó y aconsejó a Nacho

Tras la eliminación de Holder, Juan se convirtió en el menos querido de la convivencia, por lo que sospechó que podría quedar nominado, lo que efectivamente sucedió el miércoles por la noche. Pero antes de conocer esta información, aconsejó a su amigo y cómplice: “Si me voy tenés que rearmarte”. Sin embargo, ahora ambos están nominados.

12.45 | El desconsolado llanto de Alfa

Walter “Alfa” Santiago está nominado. Con tan solo cuatro puntos, el integrante mayor del reality se expone al voto telefónico del público. La noticia anunciada por Santiago del Moro, tuvo un gran impacto en el participante, que durante la noche y en soledad reflexionó en voz alta acerca del triste momento que atraviesa. “Yo voy a seguir siendo el mismo que soy día a día, como lo hice para ser feliz, para reirme, para pasarla bien, como todo lo que hice aunque a veces no me salió bien. Después de intentar hacer las cosas bien, lloré como un loco”, expresó y rompió en llanto.

12.30 | Quiénes son los nuevos nominados de Gran Hermano

El miércoles por la noche tuvo lugar la segunda gala de nominación en GH 2022. Con estrategias, polémicas y sanciones, en placa quedaron cuatro participantes que disputarán su continuidad en el juego a través del voto del público. La banda de “Los monitos” quedó por completa en placa: Nacho, Juan y Martina. El cuarto se trata de Walter.

12.20 | Tomás Holder se enojó en vivo y quiso retirarse de A la Barbarossa

Tomás Holder se convirtió en la figura del momento tras su eliminación de GH 2022. El influencer comenzó un recorrido por diversos programas de televisión para hablar sobre su personaje en el reality y en redes sociales, al ser criticaron por ello. Este jueves, protagonizó un incómodo momento en vivo en A la Barbarossa (Telefe) al querer retirarse en medio de la charla con Georgina Barbarossa. “Estoy incómodo porque estoy escuchando comentarios de la mesa, escuché ‘en tres meses se pelean’. Siento que siguen faltando el respeto”, expresó al mencionar los comentarios del resto del staff sobre su noviazgo con Paula Balbi. El joven amagó con irse y fue la conducta quien luego de un corte, lo retuvo para reanudar el buen ambiente que se había generado entre ellos.

