Es mexicana, hizo un diseño para Salma Hayek y terminó de fiesta con la actriz en Nueva York: “Los sueños se cumplen”

La diseñadora mexicana Raquelle Pedraza fue seleccionada entre más de 200 participantes para vestir a Salma Hayek en la portada de una reconocida revista estadounidense. En específico, la actriz de Hollywood no solo eligió un bikini confeccionado por ella, sino que incluso la invitó a acompañarla al evento de presentación realizado en Nueva York.

Raquella Pedraza: la diseñadora que conquistó a Salma Hayek con un bikini hecho a medida

Raquella Pedraza, estilista y sastre de celebridades de alta costura, confeccionó un conjunto para que la actriz lo luciera en Sports Illustrated, una revista deportiva estadounidense. “El diseño que creé exclusivamente para Salma consistía en un bikini de dos piezas y un cover up que hacía juego, todo en un tono naranja vibrante inspirado en Cuixamala, que fue el lugar donde se tomaron las fotos en México“, comentó en una entrevista para E! Now Latino.

Hayek invitó a la diseñadora mexicana a la fiesta de lanzamiento de la revista (@raquellepedrazany)

Meses después de entregar la prenda al equipo de Hayek, la diseñadora se enteró a través de una entrevista que la actriz había recibido más de 200 bikinis. De ese total, probó alrededor de 100 y finalmente se quedó con su diseño: “Qué honor que entre todos haya sido elegido el mío para que ella lo luciera en la editorial de la portada”.

En el día de la fiesta de lanzamiento, Pedraza se acercó a Hayek para expresarle su agradecimiento por la oportunidad. “Cuando supo que era mexicana se emocionó aún más y nos invitó a sentarnos con ella”, indicó la diseñadora. Es que la estrella de Hollywood nació en Veracruz, en México.

“Hace no mucho, alguien me preguntó a quién sería mi sueño vestir y sin dudarlo contesté que a Salma Hayek. Estar ahí conectando con ella mientras mi diseño está en las pantallas de la fiesta fue tan increíble que es muestra de que los sueños se cumplen y los mexicanos somos los mejores para poner esto a prueba”, concluyó.

Quién es la diseñadora mexicana que conquistó a Salma Hayek

Según la página oficial de la diseñadora, Pedraza comenzó su carrera en la Ciudad de México, donde trabajó entre 2011 y 2014 en estrecha colaboración con la diseñadora española Charo Peres. Durante ese tiempo, dominó técnicas de alta costura y habilidades de creación de patrones.

En 2014, se mudó a Nueva York, donde trabajó inicialmente como pasante para Sonja Morgan, integrante del reality The Real Housewives of New York. Poco a poco, ascendió hasta convertirse en su asistente personal.

Hayek lució el conjunto de la diseñadora para la portada de una revista (@raquellepedrazany)

En 2017, fundó su marca en México, especializada en diseños personalizados inspirados en la alta costura. Un año después, el éxito comercial la llevó de regreso a Nueva York, esta vez como estilista personal de Morgan. En específico, se encargó de su imagen para medios, eventos y televisión.

A partir de 2020, Pedraza colaboró con figuras como Anya Ziourova y Dylan Wayne en campañas para firmas como Nike y editoriales de moda internacional. A su vez, desarrolló colecciones para marcas como Kate Barton, Pronovias y Alix of Bohemia.

La diseñadora mexicana junto a Hayek y su equipo en la fiesta de presentación de la revista @raquellepedrazany

Dos años después lanzó Tailored by RP, lo que la posicionó como sastre de celebridades con una clientela que incluye a Katy Perry, Bella Hadid, Naomi Watts y Robert Downey Jr., además de colaborar con casas de moda como Oscar de la Renta, Carolina Herrera y Prada.

La diseñadora firmó con NEXT Management como diseñadora, sastre y patronista. Actualmente, prepara el lanzamiento oficial de su marca en Estados Unidos.