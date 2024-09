Es venezolana, fue Miss Universo, enfrentó a Donald Trump y “ganó”: así es la nueva vida de Alicia Machado en EE.UU.

Escuchar

Alicia Machado, conocida por su multifacética carrera en el mundo del entretenimiento, saltó a la fama tras su coronación como Miss Universo en 1996. A lo largo de su trayectoria, enfrentó desafíos personales y profesionales que han marcado su vida y carrera. Entre ellos se destaca su confrontación con Donald Trump, quien en ese momento era el dueño del certamen de belleza. Hoy, naturalizada estadounidense y establecida en Los Ángeles, California, continúa como una figura en la comunidad latina en Estados Unidos.

Alicia Machado, de Miss Universo al cruce con Donald Trump: “Le tenía mucho miedo”

En mayo de 1996, la venezolana se coronó como Miss Universo a los 19 años. Este logro le abrió muchas puertas, pero también trajo consigo una serie de desafíos. Poco después de ganar el concurso, fue objeto de críticas por parte de Donald Trump debido a su aumento de peso.

El enfrentamiento entre Alicia Machado y el actual candidato presidencial republicano se convirtió en un tema mediático de gran relevancia. El empresario, quien había comprado el certamen de Miss Universo poco antes de la victoria de la modelo, no dudó en hacer comentarios despectivos sobre su peso. En varias entrevistas, Machado ha recordado cómo esas críticas afectaron su autoestima y salud, lo que la llevó a desarrollar trastornos alimenticios como bulimia y anorexia.

Alicia Machado fue la ganadora de Miss Universo en 1996 Foto Facebook Alicia Machado

En una entrevista con el periodista Yordi Rosado en 2022, la también actriz reflexionó sobre aquellos tiempos: “Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida un hombre me había hecho sentir con tanto temor. En ese momento, yo nunca había pasado por eso, uno no se da cuenta porque no sabe identificar el abuso. Fui abusada psicológicamente, nunca pasó nada más gracias a Dios”.

Por su parte, Trump llegó a llamarla públicamente “Miss Piggy” y la obligó a hacer ejercicio frente a los medios como una forma de humillación, según relató Machado, que ese episodio como uno de los momentos más difíciles de su vida.

Qué fue de la vida de Alicia Machado, luego del Miss Universo

A pesar de las dificultades, la actriz supo reinventarse y continuar su carrera en el mundo del espectáculo. En 2021, su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos la devolvió al centro de atención. Su carisma y autenticidad hicieron que se ganara el apoyo del público, que la coronó con el 67% de los votos. Este triunfo en el reality de Telemundo marcó un renacimiento en su carrera y le permitió reconectar con la audiencia. A partir de ese momento, su presencia se consolidó.

La famosa venezolana ha sido parte de otros programas de televisión, incluidos Quién es la máscara, MasterChef Colombia y Mira quién baila: La revancha. También ha sido conductora invitada en La mesa caliente, un programa de debate en el que se abordan temas de actualidad y entretenimiento desde diversas perspectivas femeninas.

En este 2024, Alicia Machado tuvo su paso por Top Chef Celebrity Foto Facebook Alicia Machado

Recientemente, Machado participó en Top Chef Celebrity, donde su presencia no pasó desapercibida, especialmente debido a su interacción con el cantante José Luis “el Puma” Rodríguez. Luego, continuó su participación en proyectos televisivos y cinematográficos. En 2024, formó parte de la película Cazadores de Millonarios de Canela TV. En tanto, su carrera en la actuación incluye telenovelas como Infierno en el paraíso, Mambo y canela, Atrévete a soñar y Una familia con suerte, entre otras.

A través de su cuenta de Instagram, comparte aspectos de su vida diaria y proyectos profesionales. Radicada en Los Ángeles, ha diversificado sus actividades tras incursionar en el mundo empresarial y en las redes sociales como plataforma de trabajo. Con más de dos millones de seguidores, utiliza su influencia para promover productos y servicios, que incluyen su línea de proteínas vegetales.

