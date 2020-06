En la lista de escándalos protagonizados por Serge Gainsbourg, la canción Lemon incest grabada junto a su hija Charlotte cuando tenía doce años hoy no sería viable bajo ningún punto de vista Crédito: Instagram Jane and Serge

16 de junio de 2020 • 18:33

Fue un escándalo en su momento, pero no pasó de una canción polémica que resultó un éxito de ventas en Francia y que estuvo en el top ten durante más de diez semanas. Si sucediera hoy, el francés Serge Gainsbourg , que murió en 1991, sería juzgado por pedofilia y cancelado por la sociedad . Pero en 1984 todo era distinto: el artista grabó con Charlotte, su hija de doce años, el tema "Lemon incest" con una letra que parece una apología del incesto.

"Te amo, te amo. Te amo más que nada. El amor que nunca haremos juntos es el más raro, el más preocupante, el más puro, el más estimulante", es uno de los versos que canta la hija de Gainsbourg y Jane Birkin. Así lo cuenta el sitio SModa en un artículo que recuerda el escándalo generado por la canción en 1985 que, en realidad, forma parte de una lista provocaciones protagonizadas Serge, reconocido por una carrera que se consolidó sobre la base del uso de temas tabú como inspiración, que se hizo famoso por comportamientos extravagantes como presentarse borracho frente al público o quemar un billete de 500 francos en un concierto.

"Lemon incest" también tuvo un escandaloso video donde padre e hija cantan recostados en la cama: él solo con unos jeans puestos y ella en ropa interior con una camisa encima. Sin embargo, para Charlotte, que heredó el espíritu rebelde y controvertido de su padre, no significó un problema. En una entrevista a The Guardian en 2010, la artista dijo que ella sabía de lo que estaban hablando : "Yo me divertí, además, había algo de pureza detrás de la provocación. Se trata realmente de una canción que habla del amor entre un padre y una hija ".

El tema se publicó un año después de su grabación en el álbum Love on the beat del francés y fue incluido en 1986 en el primer disco de Charlotte llamado Charlotte for ever . "Mi debut musical fue un escándalo. Me acuerdo que yo estaba nadando en la pileta y mi papá me llamó al estudio para que cantara con él la canción. No tenía miedo. Tardamos 30 minutos porque lo único que quería yo era terminar y volver al agua. Cuando se hizo conocida, estaba en un internado, así que no me enteré de nada en ese momento", dijo la actriz y cantante en una entrevista a la revista Esquire en 2018.

Consultada respecto de la reacción que podría suceder hoy con la canción la artista de casi 50 años aseguró en 2019 que su padre sería condenado. "Todo es ahora tan políticamente correcto que es muy aburrido . Me imagino las tormentas de Twitter que hubiera provocado el tema. Su carrera habría terminado".

Gainsbourg grabó la canción con su hija cuando ya estaba separado de su madre. En una entrevista con The Guardian de 2003, la actriz y cantante Jane Birkin se mostró despreocupada por el asunto . "Si bien él siempre estaba en bata dentro de la casa, sus hijos nunca lo vieron desnudo, consideraba que era lo más vulgar del mundo", aseguró y agregó que "en ese sentido, era escrupuloso y muy tímido".

Su hija, incluso, se anima a reivindicarlo. En 2017, incluyó a la controvertida canción en el repertorio de sus conciertos. En la entrevista de 2019, Charlotte aceptó que fue otra de las provocaciones de su padre, pero siempre dentro de lo simbólico: "El tema es impactante, pero es hermoso. Claro que evoca a un tabú, pero no alienta a las personas a ser incestuosas, por eso no tengo ningún problema con esta canción , aunque hoy sería imposible grabarla ".

Entre los episodios controvertidos protagonizados por Serge Gainsbourg, se cuenta la ocasión en que por televisión en vivo le dijo a Whitney Houston "I want to fuck you" ("quiero tener sexo con vos") ; la versión reggae de la Marsellesa que grabó en Jamaica y la creación del sensual clásico "Je T'aime...Moi non plus" , que primero cantó a dúo con Brigitte Bardot pero que fue popularizado en 1969 interpretado junto a Birkin, su pareja entre 1968 y 1980. El escándalo fue tal que fue censurada en varios países y que hasta el Vaticano pidió que sea eliminada del aire.