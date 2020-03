La madre de uno de los violadores irrumpió en la entrevista que Verónica Lozano le estaba haciendo a la víctima. Crédito: You Tube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020 • 14:05

Verónica Lozano vuelve a ser noticia a menos de una semana del escándalo mediático que se produjo durante el tratamiento de un femicidio en su programa .

En 2016, Paula Martínez denunció haber sido violada por ocho hombres que, en el día de su cumpleaños, la drogaron, secuestraron y abusaron de ella. Con motivo del aberrante hecho, Lozano hizo un móvil con la joven para contar las novedades de la causa en la que solo algunos de los imputados se encuentran detenidos.

Pero la entrevista tuvo que ser interrumpida cuando familiares de los imputados irrumpieron en el móvil y comenzaron a gritarle a la joven . "Es inhumano vivir así. No entiendo cómo la Justicia no hace nada. Entiendo que están presos, pero no podés seguir encubriendo violadores", aseguró la víctima mientras se empezaron a escuchar gritos como ruido de fondo.

" Lo más triste es que se escuchan voces femeninas. No tener la capacidad de ponerse en el lugar de Paula, porque fue ella la víctima, podría haber sido yo, una amiga, mi hija, una prima. ¿Por qué tener este discurso machista?", reflexionó Lozano.

La escena se descontroló cuando la madre de uno de los violadores avanzó hacia el notero con la intención de apoderarse de la entrevista: " ¿Nosotros no tenemos derecho a hablar? Las únicas que tienen derecho a decir, hacer y desarmar son ellas. Nos insultan. Van acusando a todo el mundo. Van a las casas, gritan, dicen cosas. Y en vivo lo quiero decir porque nunca nos escuchan. Siempre inventan cosas", dijo con tono amenazante.

Con la firme intención de no darle voz a los victimarios, la conductora decidió cortar el móvil. "Esto es lamentable", aseguró desde el estudio del programa Cortá por Lozano y agregó: " Entiendo que es muy doloroso, muy triste asumir que tu hijo es un violador, pero es de persona ponerte del lado de la víctima y asumir que tu hijo cometió un delito. Tenés que ayudarlo como mamá, como familia y no hacer esta desagradable escena cuando le estamos dando la posibilidad a Paula de pedir justicia".