“Ese villano al que amábamos odiar”: figuras del espectáculo despidieron a Arturo Bonín en las redes

Cuando era chico, Arturo Bonín se presentó frente a su padre y le expresó con mucho orgullo que su gran sueño era convertirse en actor. La respuesta fue rotunda: lo llevaron a un médico para que “lo cure”. Él, apasionado por el arte, fue en contra de los mandatos familiares y se introdujo en el ambiente independiente a muy temprana edad. Su pasión, talento y actitud desafiante lo ayudaron a construir una de las carreras más grandes del espectáculo argentino. La noticia de su muerte fue recibida con mucho dolor por sus colegas y los seguidores de su trabajo quienes, a través de las redes sociales, le dedicaron un último adiós.

La semana comenzó con una nota de preocupación en el ambiente artístico debido a que trascendió que Arturo Bonín no estaba bien de salud. Rodrigo Lussich, conductor de Socios del espectáculo (América), fue quien dio la noticia. “Arturo Bonín está atravesando un momento muy delicado de salud. Acompañamos a la familia de este queridísimo actor. Una carrera divina, irreprochable, intachable, un actor de raza, queridísimo, que está atravesando un momento delicado de salud”, especificó.

En esa misma línea, agregó: “Queremos ser bastante cautos, sobre todo por respeto a su persona y a su familia, pero desde acá queríamos mandarle un gran abrazo a Susana Cart, su esposa y su compañera. Esperamos que se recupere, pero está atravesando un momento muy delicado. Ojalá se pueda revertir”.

Arturo Bonín y Susana Cart, un amor de más de 40 años (Foto: Archivo)

Tristemente, un par de horas después, su familia realizó un comunicado oficial en donde confirmaron la muerte del aclamado actor. “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida”, lee el texto. Tras recalcar que él “amó su profesión de actor y director”, precisaron que no se llevará a cabo velatorio, entierro ni ningún tipo de ceremonia religiosa.

Un instante sin Dios, con Nelson Rueda y Arturo Bonín

Arturo Bonín tuvo una de las carreras más proliferas de la industria nacional. Fue parte de más de 50 películas, 60 obras teatrales y 40 programas televisivos. Su último rol fue en la novela de Pol-ka, La 1-5/18. Protagonizó obras revolucionarias como Otra historia de amor, el segundo film en la historia del cine argentino que ponía el foco en el romance entre dos hombres y que llegó a la pantalla grande en 1986.

“En principio lo que hago es poner en duda todo y después pensar. Pienso que en mi carrera elegí cosas en las que había una búsqueda, aunque no tenía con qué compararlo. Cuando me propusieron hacer Otra historia de amor, yo tenía amigos que vivían en pareja desde hacía 15 años y pensé cómo no iba a contar esta historia si es algo que sucede. Eran personas que tenían que vivir su amor de manera marginal”, reveló en una entrevista exclusiva con LA NACION.

Fueron su intrepidez, su amor por el arte y la defensa absoluta al aspecto comunitario de la actuación lo que lo convirtieron en una figura querida y respetada, no solo para quienes lo conocieron personalmente, sino para aquellos que disfrutaban de su trabajo. Es por eso que, a horas de su muerte, diversas figuras decidieron utilizar las redes para homenajearlo. Entre ellos se destacan Georgina Barbarrosa, Mercedes Funes, Daniel Filmus, Ulises Jaitt, Leopoldo Moreau y el vicepresidente de la Enacom, Gustavo López.

Daniel Filmus le dedicó un posteo a Arturo Bonín

La dedicatoria de Mercedes Funes a Arturo Bonín

Despiden a Arturo Bonín en las redes sociales twitter

Despiden a Arturo Bonín en las redes sociales twitter

Despiden a Arturo Bonín en las redes sociales twitter

El posteo de Ulises Jaitt tras la muerte de Arturo Bonín twitt