Gustavo Garzón habló de su noviazgo con Ana Rosenfeld con un contundente mensaje

En el marco del regreso de LAM, el programa de espectáculos conducido por Angel de Brito que desembarcó el lunes en la pantalla de América luego de su resonante partida de eltrece, una de sus flamantes panelistas, Ana Rosenfeld, fue consultada por los amores de su vida previos a conocer a quien sería su marido por 37 años, Marcelo Frydlewski, quien falleció hace cinco meses por Covid.

Cuando llegó el momento de hablar sobre su “primer amor”, fue la letrada quien espontáneamente decidió nombrarlo, y se adelantó a De Brito, quien estaba por hacer un enigmático de ese secreto. “¿Saben quién fue mi primer novio? Gustavo Garzón”, contó Rosenfeld, generando sorpresa en el estudio y en el propio Garzón, quien unos días después de la emisión del programa, y al ver la repercusión que habían generado las declaraciones de la abogada, realizó un curioso posteo de Instagram donde quiso hacer una aclaración.

“A los que me están felicitando por un supuesto noviazgo con Ana Rosenfeld, les aclaro que eso fue cuando teníamos 14 años. Gracias igual”, escribió con contundencia el actor en un posteo en el que, curiosamente, limitó la cantidad de comentarios.

El relato de Ana Rosenfeld

La abogada es una de las nuevas panelistas de LAM Instagram

“Era mi compañero de banco en el Carlos Pellegrini. Nos sacamos fotos ahora en enero, después de mil años, porque en aquella época no había celulares ni nada de eso. Estuvimos en la cena de los famosos en Uruguay”, había revelado Rosenfeld en LAM, quien no escatimó en detalles ante el interés del conductor y sus compañeras. “Teníamos 15 años. Fue un flirteo de colegio. No hubo sexo, después se convirtió en un galán. Después tuve otros noviecitos hasta que me casé”.

Asimismo, Rosenfeld contó que su fallecido esposo era muy celoso porque muchos hombres del medio intentaban tener algo con ella. Sin embargo, aclaró que le cerró las puertas al amor definitivamente tras la muerte de su marido. “Yo no puedo creer que él ya no este más. Hoy, hace cinco meses que se fue, pero está tan fresco en mi memoria”, expresó la abogada, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Además, aseguró que si Marcelo viviera, ella no podría hacer el programa porque dedicaría las noches a compartir momento con él. Luego, comentó que participar en LAM le hacía muy bien, “porque llego tarde y cansada a casa”.

Las lágrimas de Ana Rosenfeld al hablar de su marido en LAM

Marcelo Frydlewski, esposo de Rosenfeld, murió el 9 de octubre pasado en Miami, Estados Unidos. El empresario de 67 años estuvo varias semanas internado por complicaciones en su cuadro de Covid. Cuando se cumplió un mes de la pérdida, la abogada le dedicó un sentido posteo en las redes sociales. “Hoy, 9 de noviembre, hace tan solo un mes que te fuiste físicamente de mi lado”, escribió al comienzo del texto. “Nunca vas a dejarme sola porque tu luz siempre va a brillar y le prometí a nuestras hijas que iba a ser fuerte y honrar cada minuto de la vida que compartimos”, expresó.

Ana Rosenfeld, cuando recordó a su marido a un mes de su muerte Instagram: @ana.rosenfeld

En LAM, Rosenfeld contó que extraña tanto su perfume que ella misma usa sus fragancias, y que ya no puede ponerse prendas coloridas porque era algo que a Marcelo le gustaba mucho, y que ahora le cuesta volver a hacer en su ausencia.