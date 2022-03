Flor de la V recordó la premonición de su hija Isabella antes de la muerte de Jorge Ibáñez

En la última emisión de Intrusos, Flor de la V recordó a Jorge Ibáñez en el aniversario de su muerte y reveló la premonición que tuvo su hija en las horas previas a que se confirmara la noticia.

Este lunes se cumplieron ocho años del fallecimiento del diseñador, que murió a causa de un paro cardíaco el 14 de marzo de 2014. Él y la conductora mantenían una fuerte amistad y por eso Flor lo recordó muy emocionada.

Más allá de la emoción y del recuerdo amargo de ese momento en un nuevo aniversario, la actriz relató las sorpresivas palabras que tuvo su hija. Según comentó, recibió una llamada en el aeropuerto cuando ya estaba a punto de embarcar su vuelo a Mendoza: “Me llama un productor de televisión. Creo que él ya sabía lo que había sucedido. ‘Lo estamos buscando a Jorge, no contesta. Tiene que venir al programa. ¿Lo llamaste?’, me dijo. Algo me pasó en esa llamada que sentí que estaba todo mal”.

Inmediatamente, decidió que no se iría y emprendió viaje hacia la casa de Ibáñez, mientras lo llamaba por teléfono. En aquel momento, ocurrió una situación que la dejó sorprendida y que aún hoy recuerda con detalle.

Flor de la V recordó a Jorge Ibáñez en la apertura de Intrusos

“Mis hijos tenían dos años y medio. Y me acuerdo que mi hija me preguntó a dónde íbamos y yo le dije que a la casa del tío Jorge. Ella me dijo: ´El tío Jorge se fue´. Nunca me voy a olvidar de eso”, expresó visiblemente emocionada.

Con respecto al momento en el que se encontró con que su amigo había fallecido, Flor de la V fue contundente: “Nada en la vida me preparó para semejante cosa”. Además, manifestó que fue el duelo más difícil y largo que debió enfrentar.

Flor de la V se emocionó recordando a Jorge Ibáñez y contó la premonición de su hija Captura

La emoción de Flor de la V por la fecha y el recuerdo de Jorge Ibáñez

Antes de contar las palabras de su hija, la conductora de Intrusos hizo la presentación de la fecha y describió sus sensaciones en un día tan especial. “Tengo que decir que después de ocho años es la primera vez que puedo empezar a hablar del tema mucho más holgadamente”, comenzó.

En esa misma línea, aseguró que suele recordar al diseñador en ocasiones más felices y no en el día de su fallecimiento: “En general no me gusta mucho acordarme en esta fecha porque es la fecha en que murió, me gusta más la fecha del cumpleaños”.

Por otra parte, habló concretamente del vínculo que tenían. Además de calificarlo como su “hermano” y de contar que fue el padrino de su casamiento y de sus hijos, resaltó su presencia en muchas etapas de su vida: “Acompañó gran parte de mi vida y mucho de lo que soy se lo debo a él. Porque cuando nadie confiaba en mí él veía algo diferente. Veía lo que nadie veía”.

Ambos se habían conocido bailando en Búnker, uno de los primeros boliches gay que se instalaron en la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, construyeron una amistad inquebrantable que perduró hasta el fallecimiento de Ibáñez.