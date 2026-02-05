Wanda Nara reveló la exorbitante cifra que debe Mauro Icardi por la cuota alimentaria: “Asusta bastante”

A poco más de un año de que Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez confirmaran su mediático noviazgo, los conflictos con Wanda Nara no cesan ni aunque vivan en distintos continentes. Esta semana, la conductora volvió a hablar del padre de sus dos hijas menores y no solo contó que le embargaron “la casa de los sueños” que adquirió el año pasado en Nordelta, sino que reveló la exorbitante cifra en dólares de deuda alimentaria que acumula el futbolista.

En diálogo con DDM (América TV), Wanda Nara dijo que con Icardi hicieron una división de bienes hace cuatro años en Italia. “Después yo seguí con mi relación, así que tan disconforme no quedó. Me quedé con la misma cifra que la otra parte, fue 50 y 50″, aseguró. “No voy a hablar de dinero porque me parece un montón. Los dos nos quedamos con la misma cifra. Y se supone que si esto no hubiese sido así, yo hubiese tenido una denuncia y no la tengo”.

Según Wanda Nara, Mauro Icardi debe 600.000 dólares de cuota alimentaria (Foto: Instagram @mauroicardi)

Asimismo, se refirió a la deuda alimentaria de Mauro Icardi y remarcó que su abogada, Ana Rosenfeld, se ocupa del tema. “Es una vergüenza, es un padre que solamente está pagando el tres por ciento de su salario. Las abogadas están cobrando 30 mil dólares por defender a un deudor alimentario. Están cobrando la misma cantidad de dinero que a Francesca e Isabella el padre no les está pagando. Cada uno tiene sus prioridades. Estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento va a hacerlo, porque tiene su casa de La Isla embargada”, afirmó Nara.

“Wanda, ¿vos confirmás la cifra de 600.000 dólares de la deuda alimentaria?”, le preguntó sin vueltas Marina Calabró. ”Si. Es una cifra que asusta bastante, pero tiene un montón de intereses. Entonces, obviamente, cada día que pasa y él no paga, se le está haciendo un choclo gigante que quizás no se lo comunican sus letradas porque cuanto más lío haya, más ganan ellas y menos se aclara el conflicto. Acá, si le pagan los alimentos a las nenas, se termina el problema“, aseveró Nara.

Wanda Nara dijo que la casa de Mauro Icardi está embargada

En cuanto al embargo de la casa de Nordelta, la conductora señaló que seguramente su abogada “vaya por el remate o lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”.

Pero el embargo no es el único conflicto alrededor de la casa de los sueños. Según señaló Pilar Smith en la emisión del miércoles 4 de febrero de LAM (América TV), esa sería la locación elegida para celebrar el cumpleaños de Magnolia, la hija de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, quien cumple 8 años el siete de febrero. Suárez tendría planeado regresar a Buenos Aires para el festejo que, según Pepe Ochoa, sería con temática de la serie Stranger Things (Netlix).

Según Pilar Smith, Eugenia Suárez celebrará los 8 años de Magnolia en la casa de Mauro Icardi (Foto: Historias de Instagram @sangrejaponesa)

Smith comentó que de la celebración participarán Suárez y Benjamín Vicuña, pero no así Mauro Icardi, quien no tendría previsto viajar debido a sus compromisos con el Galatasaray. Sin embargo, a pesar de su ausencia, les habría pedido a Francesca e Isabella que asistieran y Wanda Nara se habría ofrecido personalmente a llevarlas. Pero ellas no tendrían intenciones de hacerlo. “Las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia, así que Mauro está muy enojado”, señaló la periodista.

El conflicto familiar de Mauro Icardi por el cumpleanos de la hija de la China Suarez

A partir de esto, intervino Laura Ubfal y comentó que otra versión señala que Wanda Nara las habría autorizado a ir, pero solo si Icardi está presente. “La verdad me parece bastante coherente. Icardi está viendo si puede viajar o no”, comentó la panelista. Ante esto, Smith remarcó que la conductora de MasterChef estaría dispuesta a llevar a sus hijas al cumpleaños de Magnolia, pero ellas no querrían ir si su padre no está presente. “Vamos a ver qué pasa porque Mauro debería viajar para que las chicas vayan, porque quieren estar con el papá”, expresó.