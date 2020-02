Estanislao Fernández habló de un cambio importante que hizo en su alimentación

Fernández decidió explicale a sus seguidores que era vegetariano hace un mes tras una publicación en Instagram Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo

Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, ayer subió una historia en su perfil de Instagram en el que mostró que iba a cenar una pizza vegana. Pocas horas más tarde, tras la cantidad de mensajes que había recibido donde le preguntaban si era vegano, decidió explicarle a sus seguidores que en realidad es vegetariano hace poco más de un mes.

La publicación en su perfil de Instagram donde explica que es vegetariano hace un mes Crédito: Instagram

"No chicxs, no soy vegano, soy vegetariano hace poco más de un mes y tengo intenciones de transicionar eventualmente al veganismo. Ya que hay cosas como, por ejemplo, los lácteos que me cuesta abandonar", escribió Fernández.

Pocos días atrás, Dyzhy, la drag queen personificada por el hijo del presidente Fernández, sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en una diminuta bikini. La imagen, que tiene más de 80 mil likes en Instagram, permite ver algunos tatuajes que no suelen verse en sus posteos, en los que en general no deja ver tanta superficie de piel.

En este caso se trata del logo de los "X-Men", el comic creado por Stan Lee y publicado por Marvel por primera vez en 1963.