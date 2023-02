“¿Estás en OnlyFans?”: la pregunta de Ángel De Brito que incomodó a Juan Reverdito de Gran Hermano

escuchar

Juan Reverdito fue parte de Gran Hermano (Telefe) durante un mes. Su camino en el reality fue turbulento: tuvo diversos enfrentamientos dentro de la casa al considerarse el líder. Una vez fuera, su nombre continuó dando que hablar y en las últimas semanas se llevó todas las miradas al protagonizar una producción de fotos hot. Sin embargo, dejó en claro que no se trata de un nuevo trabajo, sino que se dio de manera espontánea.

“¿Estás haciendo OnlyFans?”, fue la picante pregunta que Ángel de Brito le hizo en vivo al referir a la producción de fotos que revolucionó las redes sociales.

Juan protagonizó una producción de fotos subidas de tono (Foto Instagram @juan.reverdito)

La respuesta del ex Gran Hermano fue entre risas y contundente: “La producción fue a buscar la ropa que visto y el fotógrafo me propuso hacer algunas fotos más subidas de tono y no me da vergüenza”. Además, aclaró que no vende contenido erótico en ninguna página, sino que se trató de una propuesta espontánea, a la que no dudó en decir que sí.

Por supuesto que el periodista no perdió la oportunidad para preguntarle al taxista si tras su paso por el reality su nivel de conquista se incrementó. La respuesta no sorprendió a nadie: “Sí, pero igual estoy tranquilo. El programa ayuda un montón”. Asimismo, contradijo a De Brito al indicar que su profesión - como taxista- está envuelta en un mito que indica que los romances con pasajeros son frecuentes, lo cual no sucede. “¿Nunca estuviste con una pasajera?”, redobló la apuesta el conductor. La respuesta de Juan generó más dudas que certezas, al no decir un “no” contundente.

