Ángel de Brito y Alex Caniggia se cruzaron sin piedad en las redes: “Eso es fracasar”

escuchar

Este martes, Ángel de Brito y Alexander Caniggia protagonizaron un picante cruce en redes sociales, luego de que se conocieran los últimos cambios en la programación del canal.

Todo comenzó en LAM (América), cuando las panelistas del programa le preguntaron al conductor si habían levantado el flamante ciclo de Alex Caniggia en eltrece, Los desconocidos de siempre. “Todavía no. Le dan otra oportunidad. Lo cambian de horario porque no funcionó”, expresó De Brito.

Recordemos que tras haberse convertido en el el primer ganador de El Hotel de los Famosos, Caniggia debutó como conductor de esa nueva apuesta del canal, que viene de capa caída en la batalla por el rating. En este contexto, se conoció un nuevo estreno por parte del canal: ¿De qué signo sos? que, con la conducción de la actriz paraguaya Lali González, pasará a a ocupar a partir del próximo lunes 13 el horario que antes pertenecía al mediático.

El mensaje de Alex Caniggia a Ángel De Brito Twitter: @alexcaniggia

En este contexto, Laura Ubfal explicó que Caniggia no abandonará el canal, pero que será reubicado a las 17.30. Sus panelistas le preguntaron a Ángel de Brito si había terminado la participación de Alex en la señal y respondió que le dieron otra oportunidad porque no funcionó.

Ante sus palabras, Alex no se quedó callado y le envió un mensaje al periodista de espectáculos mediante Twitter. “Leo al fracasado que echaron de eltrece y me sigo riendo. Hago mi vida como un gentleman y no soy como vos, yo de nadie dependo”, introdujo.

La respuesta de Ángel de Brito a Alex Caniggia Twitter: @AngeldebritoOk

Y agregó, picante: “El chimento ya caducó, no existe, esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate”. La publicación llegó a más de 5 mil likes en esa red social, aunque las opiniones se dividieron para un lado y para el otro.

Lejos de quedarse callado, De Brito citó el tuit y le envió un mensaje a su colega. “Un mes duraste, como buen lastre. Te rajaron al mes de debutar, eso es fracasar”, contestó junto a la imagen de Lionel Messi con su icónica frase: “¿Qué mirás, bobo?”.

Cómo quedó la grilla de la tarde de El Trece

Con el objetivo de mejorar unos números magros, eltrece realiza nuevas modificaciones en su grilla de la tarde que se podrán ver en su pantalla a partir del próximo lunes 13.

Con el debut de González a las 14.30, se altera indefectiblemente la grilla. Bienvenidos a bordo saldrá al aire de 15.30 a 16.45; MDQ para todo el mundo, que había reemplazado a la novela mexicana Mi fortuna es amarte, se mantendrá en el horario de las 16.45; el programa que comanda Alexander Caniggia, Los desconocidos de siempre, ahora se emitirá a las 17.30; y luego llegará el turno del reality El hotel de los famosos 2 a las 18.30 para dejarle un buen piso a Telenoche, que matiene su tradicional horario de las 20.

De esta forma, eltrece seguirá batallando frente al huracán Gran Hermano de Telefe, el reality que monopolizó los otros ciclos del canal y que incluso tiene un segmento en el horario vespertino titulado Espiando la casa, que se emite luego del magazine Cortá por Lozano, programa con el que competirá ¿De qué signo sos? de forma directa.

LA NACION