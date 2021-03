Esteban Lamothe se defendió de las críticas: “Me dicen cucaracha con K, pero no soy kirchnerista”

Esteban Lamothe habló sobre sus posiciones políticas y las críticas que recibe por opinar sobre la dirigencia del país. El actor reveló que es “bastante temperamental”, pero que está “tratando de dejar pasar los impulsos”.

“Me dicen cucaracha con K, pero no soy kirchnerista. Sí apoyo el gobierno de Alberto [Fernández], me gusta su actitud conciliadora de querer cerrar la grieta, aunque creo que es una tarea imposible”, aseguró el actor en Intrusos (América TV). A su vez, aclaró: “Un sector me atacó por eso, por la política, pero erróneamente”.

El enojo de Esteban Lamothe: “Me dicen cucaracha con K, y yo no soy kirchnerista” - Fuente: América

Luego, insistió: “Si bien simpatizo más con el peronismo que por otra línea, no soy kirchnerista”.

Lamothe aprovechó para relatar otros momentos en los que se sintió agredido: “También me atacaron cuando hice la novela Campanas en la noche. Ahí hubo una campaña en Twitter en la que decían que no había que ver la novela porque estaba Calu Rivero. Era gente que tuiteaba y defendía a Juan Darthés, que sigue acusado de violación, y yo ahí reaccioné mal y dije una cosa de la que me arrepiento muchísimo”.

Finalmente, se sinceró: “Ahora le pido perdón a esa gente, aunque estemos en las antípodas, me enojé y escribí que ‘se metan el control remoto en el c...’”, indicó.

LA NACION