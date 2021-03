Ernesto Tenembaum alertó sobre “gestos de denigración” de Cristina Kirchner hacia Alberto Fernández

“Ayer fue un día muy impactante. Anoche, en algún momento, le dije a mi mujer: ‘me parece que se lo carga en cualquier momento’”. Así comenzó su programa de radio Ernesto Tenembaum, refiriéndose al acto por el Día de la Memoria que encabezó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en Las Flores, donde no estuvo el presidente Alberto Fernández.

“Lo de Cristina Fernández con Alberto Fernández ayer fue tremendamente agresivo, mirá que venimos viendo cantidad de esmerilamientos contra el presidente casi desde el día de la asunción”, consideró el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), y añadió: “Lo de ayer me impactó, fue lo más fuerte de todo”.

Para el periodista, hubo tres gestos casi simultáneos que indicarían que Cristina Kirchner “se lo quiere cargar” a Alberto Fernández. El primero, durante el acto por el aniversario del Golpe de Estado de 1976, que es “un día sagrado para la sociedad y para el Frente de Todos, y no hubo acto donde apareciera Alberto Fernández, solo dos días antes en la ESMA. El acto central fue presidido por Cristina Fernández y Alberto Fernández no fue invitado”.

“Segundo gesto: un hecho que genera todo tipo de especulaciones. Cuando termina de hablar Cristina, aparece la voz de una locutora que dice ‘acaba de hablar la Presidenta de todos los argentinos’”, repasó Tenembaum.

“¿Eso es un error? Una locutora profesional, de ese nivel. Solo tiene que decir ‘gracias vicepresidenta’. Si no es un error, ¿es algo de motus propio, o es una chupada de medias? ¿hay espacio para eso? ¿O es una orden? No lo sé, pero en el contexto de un acto sin Alberto Fernández, que la locutora diga esto, por lo menos me hago la pregunta”, dijo.

“El tercer elemento es la presencia de Sergio Berni en la primera fila del acto. Estaban Axel Kicillof, Máximo Kirchner, una referente de los Derechos Humanos de Las Flores, Berni y ella. Berni viene de empujar a Eduardo Villalba, el segundo de Sabina Frederic, viene de decir que la ministra del presidente es una hipócrita, una mentirosa y una ineficiente”, recordó y agregó: “Cuando le preguntan a Berni si él boicotea el proyecto del Frente de Todos, él dice: ¿a mi me van a decir que boicoteo, que estuve siempre, cuando los que estuvieron 10 años afuera cascoteando ahora volvieron? Eso dijo Berni hace tres días refiriéndose a Alberto Fernández. Y después de eso, Cristina lo pone primero en el acto del 24 de marzo”.

“Ves los tres elementos, la ausencia de Alberto Fernández, la locutora que le dice presidenta, y Berni en primera fila, y te preguntás: ¿qué está pasando?”, se cuestionó y añadió, apesadumbrado: “Son claramente gestos de denigración sobre el presidente”.

“Vi los problemas entre Carlos Menem y Domingo Cavallo, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, Cristina y Hugo Moyano, y todos iban con esta escalada, y acá yo veo una escalada, ¿dónde termina? El presidente tiene que ser presidente. Ayer me fui a dormir preocupado. Y veo una indecisión de Cristina Kirchner, que si quiere ser ella, pero no se anima a ser ella, porque el gesto de obligar a renunciar es muy fuerte para la historia. Si no hacés ese gesto, mantenelo como presidente”, finalizó.

LA NACION

