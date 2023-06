Zampini haría Pasaplatos Famosos, DSPORTS Radio celebró su aniversario y los rating de las radios

escuchar

Tras la negativa de Paula Chaves, Zampini conduciría la segunda temporada de Pasaplatos Famosos

Finalmente, las autoridades de eltrece y la productora Kuarzo decidieron estrenar en julio la segunda temporada de Pasaplatos Famosos, que irá en las tardes del canal entre las 14.30 y las 15.45 h. Entre las novedades de esta segunda temporada del reality culinario se encuentra que su conductora será Carina Zampini (quien conduce desde el 17 de abril la versión con participantes amateurs y no Paula Chaves, que está en negociaciones para volver a Telefe o sumarse a América TV). Las grabaciones de la segunda temporada comenzarán el próximo miércoles, una vez que se termine de confirmar los famosos que serán parte del mismo (con fecha tentativa de debut el próximo lunes 26 de junio), donde Zampini seguirá acompañada por los chefs Pablo Massey, Juan Gaffuri y Roberto Ottini.

Carina Zampini en Pasaplatos, por eltrece (Fuente: Captura de Video/El Trece)

DSPORTS Radio celebró su primer aniversario y anunció su expansión a nivel federal

Esta semana, DSPORTS Radio, la única radio FM de la Argentina con programación íntegramente deportiva y con presencia ya en 12 provincias del país, cumplió un año y lo celebró con un evento que reunió a sus equipos de producción, figuras, directivos e invitados especiales en sus estadios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

La radio, dirigida por Pablo Jiménez y que tiene como gerente artístico a Martín Rubio, con extensa trayectoria en emisoras líderes del país, se lanzó en mayo de 2022 a través de un acuerdo de uso de marca entre la FM 103.1 (ex radio UNO) del Grupo Alpha Media y DIRECTV, empresa de Vrio Corp.

Gastón Recondo, Enrique Macaya Márquez y el director de la radio Pablo Jiménez

La emisora cuenta con destacados periodistas como Gastón Recondo, Ariel Senosiaín, Marcelo Benedetto, Gustavo Kuffner, Hernán Feler, Emiliano Pinsón, Sergio Goycochea, Julián Fernández, Daniel Retamozo, Héctor Gallo, Silvio Maverino, Narella Senra, Cecilia Ruffa, Milena Gimón y el legendario Enrique Macaya Márquez, comentarista estrella en las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina.

La FM 103.1 (www.dsportsradio.com) cuenta con una variada grilla de programación íntegramente deportiva que ofrece toda la información y las novedades más importantes del mundo del deporte, con el fútbol como gran protagonista.

Semanalmente emite programas durante todo el día con completas coberturas deportivas, incluyendo noticias y actualidad, análisis periodísticos y entrevistas, que se complementan con música y la transmisión de partidos de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, CONMEBOL Libertadores y Sudamericana.

DSPORTS Radio fue la única FM de Argentina que contó con los derechos otorgados por FIFA para relatar todos los partidos de Catar 2022 y ya cuenta con los derechos para transmitir la Copa Mundial 2030.

Feinmann consolida su liderazgo en Mitre y Rivadavia crece con Longobardi

Se conocieron las mediciones de las radios del último trimestre donde Radio Mitre continúa una vez más liderando el rating de radio en Argentina entre marzo y mayo. La Red y Rivadavia completan el podio en el rubro de las AM, seguidas por Radio 10, AM 750 y Continental. En FM, La 100 está primera primera y Aspen y Radio Disney completan el top tres, en la franja de lunes a domingo las 24 horas, según los números reflejados por Kantar Ibope Media.

Mitre AM 790 terminó el trimestre con un 36,19% de share. La Red AM 910 se mantuvo en el segundo lugar con un share de 14,64%, mientras que Rivadavia AM 630 regresó al podio con 13,02%

Eduardo Feinmann, líder indiscutido de las mañanas de Mitre (Captura Radio Mitre)

Radio 10 AM 710 quedó en el cuarto lugar con 12,43, la AM750 se ubicó en la quinta posición con 5,54 y Radio Continental fue sexta con 5,15%.

En la primera mañana de las AM, Eduardo Feinmann y su programa Alguien tiene que decirlo, en Mitre, lideraron con un share de 42,39%. Marcelo Longobardi desde Rivadavia ocupó el segundo lugar con 13,80% y Gustavo Sylvestre cerró el Top 3 con 13,49% en Radio 10.

En la segunda mañana, de 9 a 13, Lanata Sin Filtro en Mitre lideró con un share de 39,82%. Rivadavia (en la franja están Longobardi, Jony Viale y Baby Etchecopar) ocupó el segundo lugar con 13,59%, y Mauro Federico (en reemplazo de Jorge Rial) con Argenzuela en Radio 10 completó el podio con un share de 12,06%.

En cuanto a las FM, La 100 99.9 continuó liderando en el segmento de lunes a domingo 24 horas con 23,27%. Aspen 102.3 ocupó el segundo lugar con 14,24% de share, y Radio Disney 94.3 mantuvo el tercer lugar con un share de 8,73%.

En la primera mañana de la FM, Santiago del Moro lideró desde La 100 con share de 35,36%. Aspen ocupó el segundo lugar con 10,79%, y Radio Disney completó el podio con share de 7,43%.