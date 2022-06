Estuvo en La Voz, perdió su lugar tras enfermarse de Covid y volvió: el miedo a dejar de cantar, en primera persona

La vida le dio una nueva oportunidad a Hugo Ruíz Romero, el artista de 42 años oriundo de Salta que emocionó a los televidentes de La Voz Argentina (Telefe) con su conmovedora historia de lucha y resiliencia.

Apasionado por la música desde que era un niño, Romero empezó a tocar la guitarra cuando era adolescente y nunca más la dejó... Hasta que se contagió de coronavirus y se agravó su cuadro. “Casi no la cuento”, le dijo este domingo a Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe).

Hugo Ruiz Moreno el participante de La Voz que volvió tras superar el Covid

“El año pasado quedó trunco tu paso en La Voz, pero por algo que terminó superando a todo. Casi no la contás, básicamente”, manifestó el conductor del ciclo creado por Gerardo Rozín. Ante estas palabras, el invitado respondió: “Sí, la verdad que casi no la cuento, literalmente. Me ha costado mucho recuperarme; ha sido largo el camino a transitar después de la enfermedad”.

Hugo se presentó el año pasado en las audiciones a ciegas de La Voz y su gran performance impactó a Lali Espósito, tanto que la artista no dudó en elegirlo para su equipo. Sin embargo, el participante se enfermó y tuvo que abandonar el certamen a mitad de camino. “Aparentemente, era pasajero, pero fui empeorando hasta que caí internado y ahí no pude seguir”, explicó en lo que fue su regreso triunfal al escenario.

Durante la entrevista, el participante del reality musical dijo que fue “muy heavy” lo que le tocó vivir y precisó que todo ocurrió antes de que la vacuna fuera aprobada para su rango etario. “La espera se hizo larga”, enfatizó. Y reflexionó: “Fueron cosas raras las que sucedieron. La victoria era haberle ganado al Covid. Dolía un poco haber quedado afuera del programa, pero la felicidad de poder estar vivo y seguir adelante iba mucho más allá de eso”.

Hugo Ruíz Romero interpretó "Tonada de un viejo amor" en su regreso a La Voz

Hugo explicó que estuvo cerca de llegar a terapia intensiva, pero que permaneció internado en terapia intermedia con asistencia de oxígeno por aproximadamente 12 días. “No podía respirar por mis propios medios. Lo que sí me hacían era fisioterapia todos los días para tratar que mis pulmones vuelvan a tomar elasticidad”, recordó. Además, contó que le costó mucho volver a cantar: “Empecé hace poco, hará tres o cuatro meses. Primero, fue una disfonía bastante larga”.

Para intentar graficar de alguna manera el temor que sintió ante la posibilidad de no poder hacerlo otra vez, Hugo usó una referencia bien futbolera: “Me dio mucha cosa no poder volver a cantar, era como que me corten las gambas si jugaba al fútbol”, remarcó.

La alegría de Lali y Hugo en La Voz Argentina (Foto: Captura de video)

Haber sobrevivido al Covid-19 le dio al músico otra percepción y también otras ganas. “Te cambia la vida, literalmente. Valorás cada día que vivís, desde lo más simple hasta lo más alto. Es volver a nacer, pero nuevo”, subrayó. En ese sentido, y valiéndose de su historia, hizo énfasis en la importancia de la vacunación: “Han salvado muchas vidas. Lo bueno es que la gente ha ido tomando conciencia”.

Después de meses de trabajo de recuperación y de superar la dura enfermedad, Hugo volvió al escenario de La Voz para interpretar “Tonada de un viejo amor”, y celebrar con el jurado y la gente la posibilidad de seguir cantando.