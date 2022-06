La Voz Argentina: de la emoción de Mau y Ricky con un participante, al inesperado chiste de Ricardo Montaner

Una nueva jornada en La Voz Argentina hizo que los coaches Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky hicieran grandes descubrimientos, atentos ante la necesidad de sumar nuevas voces a sus respectivos equipos.

La encargada de abrir la pista fue Georgina Elevoff, mendocina y guía turística que desde muy chica siente un gran amor por el canto. Ella interpretó “Te necesito”, pero no logró llamar la atención del jurado. Al momento de darle una devolución, Lali apuntó: “Faltó una fuerza que creciera hacia algún lado. Tenés algo bonito en tu voz, pero fue como muy monótono, el verso sonaba igual que el estribillo. Tu voz no estaba abierta a que mostraras otra cosa nueva y en estas circunstancias eso es re importante. Pero es clarísimo que cantás muy bonito”.

Juan Manuel Rubino, un joven de 22 años de Tandil, se animó a pasar por el escenario de La Voz Argentina, para hacer “Canción de amor”, y Mau y Ricky y Ricardo Montaner no tardaron en voltear sus asientos. Luego de terminar el número, Ricardo señaló: “Te felicito, tienes una cara de bonachón espectacular y creo que de eso se trata también, me encantaría trabajar contigo”. En su turno, Ricky comentó: “Nos encantó tu manera de interpretar la canción, comunicaste hermosamente, sentía que la gente estaba conectada contigo, y estoy seguro que esto es el principio de lo que tienes para dar”. Al momento de elegir, Juan Manuel se sumó al team Montaner.

A continuación, Cintia Vallenari hizo “Prohibido nuestro amor”, pero su propuesta no fue elegida por ninguno de los especialistas, y La Sole opinó: “Quiero decirte que veo algo positivo, que es una versión tuya de una canción conocida, y me descolocó para bien, me gustó lo que hiciste, quizá no me alcanzó para darme vuelta, pero creo que la puesta estuvo bien planteada”.

Una de las grandes sorpresas de la noche, llegó de la mano de un participante llamado Julián Gallo, que hizo “La boca”. En el transcurso de su performance, se dieron vuelta todos los jurados, a excepción de Lali.

Apenas vieron el rostro del cantante, Mau y Ricky le vieron cara conocida. En ese momento, el joven les confirmó la impresión y contó que tuvo la posibilidad de hablar con ellos en uno de los live que la dupla organiza en su cuenta de Instagram. “¡Hijo de p...!”, lanzó Ricky sin pensar.

Muy emocionado, el músico le hizo una extensa devolución. “Nosotros sentimos que esa es una plataforma que Dios nos dio para poder brindársela a otros artistas, lo hacemos constantemente. Si nosotros estamos creciendo, entonces queremos traernos a la gente con nosotros. Me emociona mucho verte, porque nosotros hacemos lives todo el tiempo, y que si los que nos siguen son artistas, que nos digan que quieren cantar y los llamamos. Con Julián nos tocó hacer un vivo, y me di la vuelta y le vi la cara, y qué felicidad me da pensar que conocernos empezó en ese live, nos honra muchísimo, gracias por estar aquí hermano. Me encantaría que te vinieras a nuestro equipo, sé que tú tiene muchísimo para dar. Gracias por cantar nuestra canción”.

Con la intención de quedarse con el joven para su equipo, Montaner hizo un inesperado chiste y dijo: “¿Tú sabes qué son los espermatozoides? Esto que te voy a decir, es un hecho: tú pudiste hacer un live con ellos, gracias a mí. Entonces yo te invito a que vengas a mi equipo”. Entre risas, pero muy emocionado, finalmente el concursante optó por irse con Ricky y con Mau, quien le dijo: “Me ibas a partir el corazón, si no venías con nosotros”.

Directa de Uruguay, una concursante de nombre Julieta Silberberg hizo “Kiss Me”, y Lali y Montaner apostaron por su talento. “Estabas muy nerviosa y eso no ayudó a una afinación perfecta, pero uno lo puede entender. Detrás del nervio encontraba tu talento. Elegiste una canción hermosa, yo la amo, y creo que es muy atinada la elección. Tenés potencia pero a la vez mucha dulzura, y me di vuelta porque tenés una voz recontra pop, me imaginé mil canciones preciosas que podrías cantar, y siento que en una instancia más adelante, la podés romper”.

Luego fue el turno de Quique Montes, un español que reveló haber participado en La Voz de México, en donde también estaba Montaner. Su canción elegida fue “Me falta el aliento”, y cuando parecía que ningún jurado iba a apostar por él, la Sole se dio vuelta, incorporándolo a su team.

El encargado de cerrar la jornada fue Guido Taquini, neurocirujano, que confesó: “La música es como un cable a tierra, cuando a veces salgo muy estresado del quirófano esto me ayuda a desestresarme un poco”. Para cantar eligió “How I Am Supposed to Live Without You”, pero los especialistas no dieron vuelta su silla.

De esa forma, llegó a su final una nueva gala del reality de canto, que en poco tiempo culminará esta primera etapa de audiciones a ciegas.