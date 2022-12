Euforia en Brasil por la Comic-Con: la temporada 3 de The Mandalorian, nuevos trailers e invitados de lujo de Disney

escuchar

En medio del caos de tránsito que azota a la ciudad más poblada de América del Sur, hay un oasis. El São Paulo Expo, en Brasil, se convirtió desde el jueves -cuando unos pocos tuvieron acceso a la spoiler night- en una explosión de cultura pop. Es que allí se lleva a cabo hasta el domingo 4 de diciembre la CCXP22, la convención que reúne a los grandes talentos y fanáticos del cine, las series, el animé y los videojuegos.

The Mandalorian presentó la fecha de estreno de su tercera temporada con la presencia de Pedro Pascal y, a la distancia, John Favreau y David Feloni

El gran evento que se despliega en un predio imponente de 115.000 metros cuadrados está repleto de fanáticos de la cultura pop. Así lo refleja el furor que se observa entre los alrededor de 300.000 presentes por acceder al merchandising: desde muñequitos hasta indumentaria con las frases más icónicas de las series de moda y de la historia del cine como, por ejemplo, una remera con la insignia “Mejor papá del mundo” y la foto de Darth Vader. Estos son tan solo algunos de los productos que los asistentes sí o sí se quieren llevar a sus casas.

Como en cada convocatoria de este tipo, los cosplayers son los que se roban todas las miradas. En San Pablo, es Spider-Man el personaje más elegido entre quienes se animan a calzarse arriesgados trajes. Caminan por la convención con total normalidad, la gente los mira y, por supuesto, les saca fotos. Pero los que se visten del álter ego de Peter Parker no son los únicos que se hacen notar. También llaman la atención los tenebrosos camuflados detrás de los overalls y máscaras de El Juego del Calamar, así como alguna glamorosa princesa de Disney, con Elsa, de Frozen, entre las más elegidas.

En la spoiler night, la CCXP le dio la posibilidad a algunos de recorrer con menor caudal de gente

Aunque por todas partes se escuchan palabras en portugués (lógicamente por la localía), en el aire de la CCXP22 se siente el calor de un evento global. Todos buscan recorrer stand por stand, registrar cada detalle con sus teléfonos y, quizás con suerte, presenciar alguno de los paneles. Es que allí saldrán al escenario grandes figuras que viajaron desde Estados Unidos hasta el Cono Sur para presentar adelantos que no hacen otra cosa que volver loca a la audiencia.

Los anuncios más esperados de Disney

Disney prometió -y cumplió- un panel con grandes estrellas y sorpresas. Entre ellas, Kevin Feige, presidente de Marvel; por The Mandalorian, su protagonista Pedro Pascal, y Jon Favreau y David Feloni a la distancia; Paul Rudd, Evangeline Lilly y Jonathan Majors, miembros del elenco de Ant-Man and the Wasp: Quantumania; el director de esta última, Peyton Reed; Zoe Saldaña y Jon Landau, de Avatar; Denise Ream, productora de Elemental; y James Mangold, director de Indiana Jones y El Llamado del Destino.

Pedro Pascal dijo presente en el panel de la CCXP por The Mandalorian

El panel de la compañía de Mickey Mouse estuvo colmado de euforia. Cada vez que un personaje icónico se proyectaba en la pantalla gigante, la gente, en su mayoría jóvenes brasileños, gritaba sin parar. Marvel Studios, Pixar Animation Studios, 20th Century Studios y Lucasfilm prepararon novedades que el público no imaginó y amó.

Paul Rudd generó furor en el panel de Disney de la CCXP para presentar la nueva película de Ant-Man

Las sorpresas generaron aplausos eternos y gritos alocados. Entre ellas, los fans de The Mandalorian ya pueden anotar en el calendario la fecha 1 de marzo de 2023, porque allí se estrena la tercera temporada de la serie. En el escenario, Pedro Pascal le dijo a la audiencia que para él “era un honor ser su papá”, en relación al personaje que interpreta.

Zoe Saldaña y Jon Landau se hicieron presentes en el panel de Disney por la nueva de Avatar

A su vez, Mangols compartió en exclusiva el primer trailer de Indiana Jones y El Llamado del Destino, con Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge en los protagónicos y con fecha de estreno el 29 de junio de 2023; mientras que Avatar: El Camino del Agua mostró 18 minutos de escenas de la nueva película, de cara al próximo 15 de diciembre. En tanto, Saldaña y Landau se lucieron en el panel con profundas reflexiones. Por un lado, Zoe hizo alusión a la relación de la película con el cambio climático y se dirigió al público más joven para agradecerle por su activismo; por otro, Jon se encargó de destacar el rol de su director, James Cameron.

El presidente de Marvel, uno de los más ovacionados de la noche, presentó además junto a la protagonista de Avatar el trailer exclusivo de otra película en la que el rol de la actriz dominicana estadounidense es crucial y que llega a la pantalla grande el 4 de mayo de 2023: Guardianes de la Galaxia Volumen 3.

La joya de Disney Pixar que se estrena en junio del próximo año es Elemental. En representación de esta película que planea apelar a las emociones justamente a través de los elementos -agua, tierra, aire y fuego-, su productora, Denise Richards, explicó cómo fueron diseñadas las dos animaciones principales, hechas de fuego y agua, y mostró un clip exclusivo del largometraje. Como tiene acostumbrado a su público, el estudio de animación planea derramar más de una lágrima en el público con este filme.

La frutilla del postre fue Ant-Man and the Wasp: Quantumania. El público pudo comprobar en vivo que el carisma de Rudd y Lilly no es algo que se limita únicamente a la pantalla, sino que es real. Ambas figuras de Hollywood se mostraron relajadas y hasta bromearon con algo de sus papeles en la nueva de Marvel que se estrena en cines el 16 de febrero del año que viene.

