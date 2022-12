Tres hijos, tres padres distintos y una carrera exitosa: cómo lleva Kate Hudson su poco convencional idea del amor

escuchar

“No estoy interesada en forzar una idea convencional del amor”. Con absoluta sinceridad, la estrella de Hollywood Kate Hudson habló de su familia, de las relaciones que cruzan su vida y de su crianza compartida en tiempos de cambios de paradigmas. En una entrevista que le ofreció al diario The Sunday Times, la actriz contó cómo se lleva con los padres de sus dos primeros hijos, habló de su actual pareja y padre de su hija más pequeña y resaltó el rol fundamental de su mamá, la cantante Goldie Hawn, en el trabajo de equilibrar su rol como mamá y su carrera en la gran pantalla.

“La unidad que he creado con tres hijos de tres padres diferentes es una unidad muy fuerte”, explicó la protagonista de Cómo perder a un hombre en diez días. Es que Hudson comenzó a formar su particular familia hace casi 20 años y desde ese momento trabajó muy duro para que todos sus hijos crecieran en armonía.

Kate Hudson no se guardó nada y habló sobre sus exigencias en la crianza Instagram

Hudson tuvo a Ryder, de ahora 18 años, con su exesposo Chris Robinson; a Bing Hawn, de 10, con su exnovio Matt Bellamy, el cantante de Muse, y a la pequeña Rani, de 4, con su actual prometido, Danny Fujikawa. La buena onda entre todos quedó en evidencia hace algunos meses en las imágenes de la graduación de Ryder, donde se ve a Kate posando junto a Chris Robinson, el papá de su primogénito.

“Puede que no parezca tradicional desde el exterior, pero por dentro siento que lo estamos logrando”, explicó la actriz sobre la unidad familiar y la maternidad. “La unidad que he creado con tres hijos de tres padres diferentes es una unidad muy fuerte, y es nuestra”, explicó con orgullo.

Kate Hudson junto al padre de su hijo Ryder, Chris Robinson Instagram @ katehudson

Segura de lo que puede esperar de una relación sentimental y con las expectativas justas sobre el futuro, la actriz, quien pronto se casará con Fujikawa, explicó que no está en sus planes forzar ninguna relación ni encasillarse en la idea tradicional del matrimonio. “Me gustaría poder crecer íntimamente con mi pareja, pero tampoco tengo unas gafas color de rosa”, aseguró. “Mi objetivo en la vida es que quiero sentir amor y quiero dar amor, pero también soy práctica”, agregó luego y explicó que para que todo funcione invierte mucho de ella. “Trabajo muy duro en las relaciones porque me gustan”, declaró.

Sobre su relación actual con sus ex, Kate dijo que con Chris solo necesitan charlar “de vez en cuando”. Luego, describió a Matt como una persona “maravillosa” y dijo: “No podría haber pedido un mejor co-padre”. A Danny, con quien está en pareja desde 2016, lo definió como “un padre y un padrastro maravilloso”.

Bing es el mediano de los tres hijos de Kate Hudson Instagram @ katehudson

Además, Hudson explicó que el amor por sus ex no desapareció sino que se transformó. “Podés pasar un momento increíble con una expareja porque en realidad solo te enfocás en el amor de tu hijo”, confió como uno de sus secretos.

Hace un tiempo, Hudson explicó que la crianza compartida es especialmente importante para ella ya que siempre estuvo separada de su padre biológico, Bill Hudson. “Tengo una madre hermosa. Tengo un padrastro que intervino y jugó un papel muy, muy importante en compartir lo que es tener una figura paterna confiable en nuestra vida”, dijo a principios del año pasado. “Aunque eso no quita el hecho de que nosotros no conocimos a nuestro padre”, completó.

La actriz de Casi famosos es hija, junto a su hermano Oliver, del músico Bill Hudson, con quien Hawn estuvo casada de 1976 a 1982. De todos modos, en más de una ocasión aseveró que considera a Kurt Russell, la histórica pareja de Hawn, su verdadero padre. Tanto ella como su hermano contaron que Bill los “abandonó” y que para ellos el padre que ha estado siempre fue Kurt, quien llegó a sus vidas cuando Kate tenía tan solo cuatro años. Por su parte, su padre biológico se mostró enojado ante sus dichos y en 2015 se negó a reconocerlos.

Kurt Russell se emocionó con el regalo del Día del Padre de Kate Hudson Grosby Group

No es la primera vez que Hudson habla de su familia. En 2019 dijo en el podcast Divorce Sucks!, con Laura Wasser, que la paternidad compartida no era tan mala como muchos la imaginaban, y comentó que su experiencia no ha sido como la de la mayoría, y eso le resulta bastante cómodo: “Mi situación es bastante sorprendente”, declaró ella misma al respecto.

