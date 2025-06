Eugenia recibió la visita de su hijo en Gran Hermano y una actitud generó controversia: qué pasó

Uno de los momentos más emotivos de la última semana en Gran Hermano (Telefe) tuvo como protagonista a Eugenia Ruiz, quien recibió la visita sorpresa de su hijo Felipe dentro de la casa. El reencuentro, cargado de lágrimas y abrazos, conmovió a los espectadores y a sus compañeros, pero al mismo tiempo despertó polémica en redes sociales debido a algunos detalles de la conversación entre madre e hijo, que para muchos rozaron los límites del reglamento del programa.

Durante el encuentro, Eugenia no solo se mostró profundamente emocionada, sino que también aprovechó para hacerle varias preguntas al niño. Algunas de ellas estaban vinculadas a su rutina, como cómo le iba en el colegio o si la extrañaba, pero otras fueron interpretadas por la audiencia como intentos por obtener información del exterior. Incluso, en un momento, le planteó: “Si me extrañás mucho, me voy del programa”, y, de esta manera, generó un debate entre quienes consideraron que buscaba una respuesta que la ayudara a decidir su continuidad en el reality.

Eugenia le hizo preguntas del exterior a su hijo, lo que generó polémica en los fans (Captura: Telefe)

En otra secuencia, la campera de Felipe cubrió parcialmente el micrófono, lo que permitió que madre e hijo hablaran en voz baja durante unos segundos. Este gesto fue rápidamente observado por los seguidores del programa, que no tardaron en especular sobre lo que se podría haber dicho en ese intercambio. Para muchos, fue una forma de burlar las reglas del programa, que impiden recibir información del exterior.

Además, Eugenia le preguntó a su hijo cómo la veía desde afuera: si la notaba gritona, si le daba vergüenza, o si le parecía que salía “linda en la tele”. Sin dudas, eso se entendió por muchos como una necesidad de conocer la percepción pública de su imagen, por lo que alimentó las críticas en redes. Sobre esto, algunos usuarios opinaron que, más allá de la emoción, la participante intentó aprovechar el encuentro para conocer su posición frente a los televidentes. ¿Será sancionada por lo ocurrido?