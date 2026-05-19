Noelia Marzol mostró cómo quedó su nueva casa y sorprendió con su soñada decoración
La bailarina compartió imágenes del interior de su hogar, el cual cuenta con pileta, parrilla, sector de juegos y sala de cine
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Noelia Marzol abrió las puertas de su nuevo hogar y dejó ver cada rincón de la casa que construyó junto a su esposo, Ramiro Arias. A través de un emotivo posteo en Instagram, la artista mostró cómo quedó la propiedad donde vivirá junto a sus hijos, Donatello y Alfonsina, y emocionó a sus seguidores con el resultado final.
“¡Ahora sí! Con muchísima felicidad, les presentamos nuestro nuevo hogar. Después de mucho trabajo, ¡ahora resta disfrutar! Celebrar logros me cuesta, pero tendré que aprender”, escribió al pie de la publicación. Además, aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante el proceso. “Y más allá de que le pusimos mucho huevo, nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis viejos, quienes siempre me enseñaron que hay que trabajar para conseguir los objetivos. Sin embargo, su generosidad y apoyo fueron incondicionales en cada etapa de mi vida”, expresó.
Las imágenes rápidamente llamaron la atención por el estilo de decoración elegido. La casa combina tonos neutros con una estética moderna inspirada en la cultura nórdica. Uno de los ambientes que más destacó fue el living principal, donde Noelia decidió colocar sillones enormes en tonos beige y crudo, acompañados por almohadones de lino y mantas tejidas. El espacio se completó con una gran mesa ratona de madera natural y una impactante chimenea revestida en piedra.
Otro de los sectores más comentados fue la cocina, para la que eligió muebles blancos, mesadas claras y enormes ventanales negros con estructura de hierro. A su vez, sumó una isla central y una mesa de madera maciza acompañada por sillas de esterilla. En el quincho también apostaron por una línea moderna, con una gran parrilla negra, horno empotrado y banquetas de madera clara alrededor de una barra revestida en mármol claro.
Por otro lado, la exparticipante del Bailando mostró un pequeño escritorio pensado para trabajar desde casa, decorado con muebles de madera y cuadros minimalistas, que le permitirá tener su espacio personal para crear contenido para redes sociales sin que sus hijos la interrumpan.
En el mismo posteo, la artista también destacó el trabajo de la arquitecta encargada del diseño de interiores y de las distintas marcas que colaboraron en el proyecto. “Gracias a todas las marcas que apostaron a este proyecto también (están todas etiquetadas para que puedan sacar datita). Y gracias, @gabrielasquillaci_arquitecta, por diseñar y comandar este hermoso proyecto, priorizando el disfrute. Flia Marzol instala”, concluyó.
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