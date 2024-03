Escuchar

Este sábado por la noche, Mirtha Legrand celebró otro programa en La noche de Mirtha (eltrece) con un selecto grupo de invitados. Sus comensales fueron el artista Pepe Cibrián Campoy, la modelo e influencer Evangelina Anderson, y los periodistas Pablo Rossi y Mercedes Ninci, quienes le dieron distintos climas a la cena, entre anécdotas graciosas y temas de actualidad. Ninci fue víctima de un violento robo hace pocas semanas y ese fue el puntapié para que Anderson revelara un hecho similar que padeció cuando vivía en Europa.

El programa conducido por “La Chiqui” atravesó un momento de seriedad cuando Mercedes Ninci contó detalles del violento robo que sufrió en el barrio porteño de Almagro, hace algunas semanas, mientras estaba con su familia. Pero el tema de la inseguridad afecta a muchas personas y no solo en nuestro país. Fue así que Evangelina Anderson contó detalles del robo que sufrió en España, cuando estaba con su esposo, Martín Demichelis, y sus hijos en su casa.

“Estaba poniéndome en tu lugar”, le dijo Evangelina a Mercedes y luego continuó: “Yo nunca lo conté, pero a nosotros en España nos robaron estando adentro de la casa, viviendo en Marbella”.

En este sentido, sumó detalles de cómo fue el hecho. “La casa tenía tres pisos e ingresaron por la planta baja mientras dormíamos. Mi marido salió corriendo a buscar a mis hijos a las habitaciones. La bebé estaba con nosotros, pero los otros estaban en sus respectivas habitaciones a los gritos”, manifestó.

Se trataban de siete ladrones encapuchados y profesionales, según precisó la modelo. “Salieron corriendo cuando lo vieron a Demi. Miralo a Demi”, concluyó, dejando en evidencia que fue su marido el héroe de la historia, tal vez porque lo reconocieron.

Para quitarle dramatismo a la conversación, Evangelina contó parte de su intimidad con el entrenador de River Plate. “Yo le digo Demi a Martín, por Demichelis”, explicó Evangelina ante la mirada de Mirtha. “Y él me dice Evi o Angelina”, sumó.

La decisión de Evangelina de volver a la Argentina

Mirtha Legrand le consultó a la modelo si estaba de acuerdo con volver a Buenos Aires luego de haber vivido tantos años en países como Inglaterra, España y Alemania. Esta pregunta fue en el marco de la propuesta laboral por parte de River Plate que recibió Martín Demichelis tras la salida de Marcelo Gallardo como entrenador.

“Mirá te voy a decir la verdad. Yo ya tenía mi vida y mi familia armada, porque en 15 años se arma una familia, porque no tenés a tu mamá o a tu hermana. Uno se une a sus amistades que son familia allá. Fue sorprendente para mí, no me lo esperaba. Él quería venir a cumplir sus sueños y dije ‘sí, lo voy a acompañar en su sueño’. Me fui por amor de Argentina, dejando todo, y me volví por amor”, manifestó Evangelina Anderson.

Pero luego contó lo que la angustió durante años. “Lo que me pasaba es que todos los años me iba a dormir, sobre todo en la época de cuarentena, preocupada por mis papás. Pensaba en si les pasaba algo, yo no iba a estar cerca. Estaba angustiada y gracias a Dios se me dio esta oportunidad de que mis padres puedan disfrutar de mis hijos y mis hijos de sus abuelos. Fue la decisión más linda que pudimos haber tomado”, concluyó.