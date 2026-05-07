El triste motivo por el que Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano inesperadamente

En la previa a la gala de nominación, la audiencia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó congelada frente a la inesperada noticia del abandono de Yisela “Yipio” Pintos, quien tomó esta decisión luego de una breve charla que tuvo con el Big en el confesionario.

Cuando fue convocada para lo que todos creían que iba a ser la apertura de las votaciones, Yipio se dirigió al confesionario con una sonrisa, ya que parecía un día más en el juego. Pero, al interactuar con el locutor de la casa, recibió una noticia que la hizo abandonar la casa de forma inmediata: su pareja pidió que salga del reality para que pueda asistir a su madre que está enferma, ya que él no puede hacerse cargo al 100% por tener que criar a su hija.

Así, se trata de un abandono con el fin de cuidar a un familiar que no está bien de salud, algo que Yisela Pintos dio a entender que sabía que podía pasar, pero eso no evitó que llore delante de las cámaras al ver su sueño desvanecerse frente a sus ojos de forma tan repentina. Por eso, sus compañeros de Gran Hermano quedaron devastados al escuchar la revelación de la uruguaya, ya que nadie estaba al tanto de esta posibilidad.

El desgarrador momento en el que Yipio reveló su abandono a los hermanitos

De esta manera, en cuestión de pocos minutos, Yipio se fue por la puerta grande de Gran Hermano Generación Dorada y dejó la casa con una evidente tristeza de cara a las nominaciones. Esto se reflejó principalmente en varios de sus amigos dentro de la competencia, quienes tampoco pudieron esconder la conmoción de ver a la uruguaya en un estado tan delicado.

Yipio se fue por la puerta grande porque no se trata de una salida por el juego

Con esta nueva salida, ya son seis los abandonos de Gran Hermano 2026, con la particularidad que todas las que se fueron por decisión propia fueron mujeres: Daniela de Lucía, que luego volvió, Divina Gloria, Jenny Mavinga, Andrea del Boca y Jessica “La Maciel” Maciel. Ahora, lo más probable es que Telefe tenga que volver a seleccionar a alguien para que ocupe su lugar, y hay grandes chances que una eliminada sea la elegida, como podría ser el caso de Lola Tomaszeusky.