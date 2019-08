Ewan McGregor está en la Argentina y viajará en moto desde Ushuaia

Silvina Ajmat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 15:33

Hace poco el mundo celebraba la última gran noticia sobre el universo Star Wars: que se viene la serie sobre Obi Wan Kenobi y que será protagonizada por el actor que encarnó al personaje en la segunda trilogía de la saga, entre 1999 y 2005, Ewan McGregor. Ahora, la Argentina puede celebrar la llegada de quien dará vida a Obi Wan a sus tierras. Tal como pudo confirmar LA NACION, el actor aterrizó en Buenos Aires ayer junto al director y productor David Alexanian, con quien realizó las mini series Long Way Round y Long Way Down.

Hospedado en el hotel MIO, de la avenida Quintana, en el corazón de Recoleta, se prepara para protagonizar un nuevo viaje en moto desde Ushuaia hasta Ecuador. La producción sería para la tercera temporada de las series Long Way... en esta ocasión por Latinoamérica y en moto eléctrica.

McGregor ya fue visto en las calles del barrio de Recoleta, y algunos curiosos le pidieron fotos, las que aceptó con gusto y su característica simpatía. En los próximos días emprendería su viaje al sur para comenzar con la travesía que seguramente lo tenga algunos meses en territorio latino.

El actor trabajó en colaboración con Alexanian para las dos miniseries que retrataban sendos viajes en moto. La primera, Long Way Round, que se estrenó en 2004 y tuvo siete capítulos, repasó el recorrido de McGregor y Charley Boorman por Siberia, Kasajistán, Mongolia, Alaska hasta llegar a Nueva York. Luego se editó un DVD en el que se agregaron capítulos y más tarde llegó la secuela, Long Way Down, desde Escocia hasta Ciudad del Cabo. El proyecto de rodar en la Argentina se anunció a principios de este año y ahora no solo se confirma sino que se pone en marcha. El título sería Long Way Up, ya que comienza en la ciudad más austral del mundo y finaliza en el Ecuador.

Tras esta nueva odisea, McGregor deberá ponerse nuevamente en la piel de Obi Wan Kenobi para protagonizar la serie de Disney+ que comenzará a rodarse en 2020. Con estas noticias, queda claro que la agenda del actor está concentrada en las aventuras extremas, aunque sus fans más atentos saben que pronto lo verán en el thriller psicológico Doctor Sleep, su próximo estreno en la pantalla grande.