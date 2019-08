Ewan McGregor, cerca de protagonizar una serie de Star Wars sobre Obi Wan Kenobi

Ewan McGregor como Obi Wan, hizo honor a la recordada interpretación de Alec Guinness en la piel del mismo personaje.

Según confirmó hace algunos minutos The Hollywood Reporter, Ewan McGregor se encuentra en tratativas para interpretar a Obi Wan Kenobi en una nueva serie de Star Wars que será lanzada a través de Disney+. El actor ya encarnó al personaje en la segunda trilogía de la saga dirigida por George Lucas , entre 1999 y 2005.

Esta información es clave en el devenir de la franquicia en manos de Disney , que luego del fracaso en taquilla del film de Han Solo, decidió dejar en suspenso otros proyectos de largometrajes anclados en ese universo. Y entre esas cancelaciones se encontraba justamente una película centrada en Obi Wan que al parecer ahora será una serie televisiva.

En 1999 y con 27 años, Ewan se sumó al universo Star Wars en La amenaza fantasma

Con respecto a la posible trama de la serie, ese es el mayor de los misterios. Se especula, como sucedió con el fallido intento de la película, que la acción pueda servir de puente entre Episodio III y IV, desarrollando cómo fue la vida del Jedi luego de pasar a la clandestinidad y refugiarse en Tatooine para vivir sus últimos años.

En varias oportunidades McGregor confesó su amor por el héroe y sus ganas de volver a ese papel. Hace dos años, y ante los rumores de un film protagonizado por Obi Wan, Ewan confesó en Entertainment Weekly: "No hay una oferta formal, no me reuní con nadie. Pero siempre dije que estaría muy feliz de hacerlo si me lo ofrecen. Sería un buen eslabón entre la última de las precuelas y los siguientes episodios, pero no creo que pase demasiado pronto si es que llegara a darse".

Con esta imagen promocional se presentó The Mandalorian

De esa manera, esta serie se suma a las otras dos producciones que la plataforma streaming está desarrollando a partir de Star Wars. La primera de ellas es The Mandalorian, dirigida por Jon Favreau (realizador de Iron Man y El rey león), y cuya trama girará alrededor de un pistolero encarnado por Pedro Pascal . La segunda ficción live action que prepara Disney+ será protagonizada por Cassian Andor, el héroe interpretado por Diego Luna en Rogue One.

Rey (Daisy Ridley) es la gran protagonista de la tercera trilogía de Star Wars

Mientras los fans de Star Wars celebran con mucho entusiasmo el nuevo anuncio y el esperado reencuentro con Ewan McGregor en la piel del mítico Jedi, el próximo encuentro con la saga está pautado para el 19 de diciembre de este año, fecha en la que se lanzará Star Wars: The Rise of Skywalker.