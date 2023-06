Quién es Ezequiel, el hermano de Silvina Luna que se ofreció como donante y la acompaña en su internación

escuchar

Una gran preocupación se extiende desde los últimos días por el estado de salud de Silvina Luna. Desde el 14 de junio está internada terapia intensiva en el Hospital Italiano, por una complicación pulmonar a raíz de una bacteria. La noticia alentadora en medio de la complejidad del cuadro fue que se despertó y le sacaron el respirador, aunque la situación sigue siendo delicada. Si bien todo se maneja con total hermetismo, se supo que la modelo no está sola, sino que cuenta con el apoyo de sus seres queridos, y principalmente de su hermano menor Ezequiel, su pilar incondicional y quien la acompaña durante su internación.

La salud de Luna lleva más de una década comprometida. En 2010 se realizó una cirugía estética para aumentarse los glúteos con el médico Anibal Lotocki. Ella lo denunció por mala praxis, porque sufrió una intoxicación de metacrilato, que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real. En febrero de 2023 se supo que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón. Durante los últimos meses compartió en sus redes videos desde el hospital donde se hacía la diálisis, y si bien se mostró esperanzada y fuerte ante la dura situación, hace dos semanas las cosas empeoraron radicalmente.

Ezequiel es cinco años menor que Silvina

La exparticipante de Gran Hermano se encuentra internada en el Hospital Italiano desde hace dos semanas. Según contó Andrea Taboada vía Twitter, el 13 de junio su hermano la acompañó a la guardia y al día siguiente quedó internada. Es precisamente Ezequiel quien es su apoyo incondicional desde siempre, aún más en estos días tan difíciles. Se conoce poco de él: mantiene un perfil bajo, alejado de las redes y de las cámaras, pero su hermana mayor siente devoción y un gran amor por él, el cual es recíproco.

Ezequiel es el hermano menor de Silvina y también nació en Rosario. Sus padres murieron en 2008 con pocos meses de diferencia, por lo que los hermanos se mantienen muy unidos la actualidad. “Una vez me dijeron que me había quedado huérfana, y yo respondí que no, porque ya tenía 28 años... Pero no tenía mi familia propia en la cual refugiarme, solo a mi hermano, a quien le llevo cinco años. Juntos aprendimos un montón de cosas. Siempre fui de ir para adelante, pero con los años me di cuenta de que hay que parar”, sostuvo la modelo meses atrás en una entrevista que dio para Agarrate Catalina (La Once Diez).

Jorge, el padre de Ezequiel y Silvina, falleció en 2008

Durante la última década, Silvina tuvo que poner el foco en su salud, que se deterioró tras la cirugía estética que se realizó con Lotocki. En febrero de 2023 se supo que necesitaba un trasplante de riñón y ella misma contó que su hermano se ofreció como donante.

Ezequiel fue su sostén mientras se realizaba la diálisis. En una entrevista que dio en mayo en La peña de morfi (Telefe), contó que cuando comenzó el tratamiento no quería que nadie la acompañara, pero él la contuvo mucho y se mantuvo firme a su lado. “Yo siempre lo cuidé a él y ahora él me cuida y me apoya, viene a casa y me prepara una comida, me abraza y eso me ayuda un montón”, contó Silvina.

Hoy Ezequiel se encuentra junto a Silvina en el Hospital y, manteniendo su perfil bajo, decidió no pronunciarse públicamente sobre la salud de su hermana. El miércoles, la familia difundió un pedido de donantes de sangre para el área de hemoterapia del Hospital Italiano. Los turnos se sacan vía WhatsApp al 1131355354 o a través del mail: info.hemoterapia@hiba.org.ar. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábados de 7.30 a 11.30 en Perón 4250, Almagro.

LA NACION