escuchar

Desde que Miami se convirtió en el nuevo hogar de la familia Messi, Antonela Roccuzzo brilla con sus publicaciones en redes sociales. Entre paseos, playa, cancha y salidas nocturnas, deja al descubierto que ya está muy adaptada a la ciudad, sin pasar por alto que Lionel vive un gran presente deportivo al convertirse en la estrella del Inter Miami. Tras una nueva victoria del equipo el viernes por la noche, la rosarina no dudó en celebrar y no lo hizo sola, sino que compartió una salida con una de sus mejores amigas.

Luego de su paso por el Paris Saint-Germain (PSG) durante dos temporadas, Messi no pasó una buena época, dado que era constantemente criticado por los hinchas y las autoridades del club. Por este motivo, decidió mudarse a los Estados Unidos para sumarse al Inter Miami. Su incorporación generó un gran cambio en el club y sumó miles de hinchas que lo siguen para ver su magia en el campo de juego.

La familia Messi se muestra feliz en Miami (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero, además de provocar este boom en su carrera, la familia Messi atraviesa un gran momento. En cada aparición que hace el clan, ya sea en el DRV PNK Stadium o por las calles de la ciudad, la sonrisa no se quita del rostro de cada uno de ellos. Las cámaras los siguen de cerca y son testigos de esto, y aunque también captaron a Anto Roccuzzo enojada por las travesuras de sus hijos, son pocos los momentos en los que se muestra seria.

Otro prueba de que la rosarina la pasa muy bien desde su arribo a Miami son sus publicaciones en redes sociales. Desde hace un tiempo rompió con el hermetismo que la caracterizada sobre su vida personal para comenzar a mostrar cómo son sus días allá. En esta línea, se supo que entabló un vínculo con Victoria Beckham, esposa de David, uno de los responsables del arribo de Messi al nuevo club, al ser uno de los dueños.

Anto y Victoria ya comparten salidas juntas (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

Desde entonces, comparten cenas y salidas nocturnas, llenas de diversión y glamour. Pero, la ex Spice Girls no es la única compañía con la que cuenta Anto, sino que la reciente incorporación de Sergio Busquets al club fue de gran alegría para ella, ya que significa tener muy cerca a Elena Galera, esposa del jugador y amiga íntima suya. Juntas, no dudaron en festejar el nuevo triunfo de sus parejas.

Luego de que Inter Miami ganara por 4 a 0 ante Charlotte y se asegurara un lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2023, las mujeres salieron de fiesta, tal como lo mostró Roccuzzo en su cuenta de Instagram, con una solo pero representativa imagen.

La foto en cuestión transmite un ambiente festivo y felicidad, de eso no cabe dudas, ya que se fue tomada mientras reían y bailaban y de allí el resultado: una captura fuera de foco.

Antonela Roccuzzo y Elena Galera salieron de fiesta en Miami (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

A pesar de la mala calidad de la imagen, se puede distinguir la gran sonrisa de la rosarina, quien posó con un vaso en la mano, mientras su amiga se mostró ante la cámara mientras lanzaba un beso al aire. En la única foto compartida de la noche se transmite alegría y un clima de fiesta, como no podía ser de otra forma debido al gran paso que dieron sus esposos de cara a las instancias definitivas de la competencia.