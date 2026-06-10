Fabián Mazzei se pronunció sobre las versiones de crisis con Araceli González y fue contundente

Luego de años de enfrentamientos y fuertes declaraciones públicas, la semana pasada Araceli González y Adrián Suar sellaron públicamente su reconciliación cuando ella fue a verlo al teatro. Pero este reencuentro con su exmarido y padre de su hijo Tomás “Toto” Kirzner despertó rumores de una presunta crisis con Fabián Mazzei, su pareja desde hace casi 20 años. Si bien ella lo negó, en medio del revuelo el actor se pronunció al respecto y dejó en claro cómo están las cosas entre ellos.

El lunes 1 de junio, Araceli González sorprendió a todos con su presencia en el Teatro El Nacional para asistir, junto a sus hijos Florencia Torrente y Tomás “Toto” Kirzner, a la función de Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar. Se habló mucho sobre esta reunión, especialmente porque, en cierta forma, dejaron atrás —al menos parcialmente— las diferencias del pasado. Sin embargo, lo que no pasó inadvertido fue la ausencia de Fabián Mazzei.

Araceli González fue con sus hijos Florencia Torrente y Tomás “Toto” Kirzner a ver a Adrián Suar al teatro (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

“Siempre dije que era un buen momento si las cosas llegaban como llegaron ahora. Está todo más que bien. Yo estoy contento porque están bien y eso es lo único que importa. Están en familia y eso me parece que es lo más importante”, dijo Mazzei en diálogo con Desayuno Americano (América TV). Admitió que estuvo invitado a la función de prensa de la obra, pero que ese día se levantó muy temprano para ir a la presentación de la serie Zambrano (Disney+) que se realizó en Caballito y luego regresó a su casa de Pilar y tuvo que irse a Escobar “por un tema de la empresa de Ara”.

Más allá de esta justificación, terminó por admitir que en realidad consideraba “que era un momento de ellos y estar ahí no daba”. “Para que esto se haya dado, no es una sola persona que toma una decisión, son dos personas, y tomaron la misma. Y eso me parece que es lo que vale. Pero, después, lo que piense yo, lo que digan, que yo me peleo, que me estoy separando...”, siguió.

Fabián Mazzei negó las versiones de crisis con Araceli González (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

A partir de esto, no esquivó los rumores de crisis con su mujer y, sin vueltas y en línea con sus previos comentarios, afirmó: “La única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y se escuchan los gritos de planta baja. Pero más de eso no pasa”.

Mazzei enfatizó que nunca se molestó por todo lo que se dijo sobre él. “Yo me enojo por tonterías que puedan decir terceros. Si miras para atrás, desde que Toto tenía ocho años hasta los diez, yo nunca abrí la boca. Hay una cosa real. Yo empecé a hablar cuando empezaron a hacerlo otras personas y dijeron cosas que a mí me dolieron mucho”, enfatizó, pero prefirió no ahondar en detalles ni revisar el pasado porque “lo dicho, dicho está”.

“La única crisis es cuando discuto con mi mujer en la oficina y se escuchan los gritos de planta baja. Pero más de eso no pasa”, dijo Fabián Mazzei (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

Por último, comentó que no descarta ir a ver a Suar al teatro, pero que el productor no podrá asistir a su obra Los 39 escalones, la cual coprotagoniza con Fabián Gianola, Fabiana García Lago y Federico Barolin en el teatro Multiescena porque los días de las funciones coinciden. No obstante, afirmó que estaría dispuesto a compartir una cena. “Yo estoy abierto”, aseguró.