Fabio Di Tomasso compartió una foto que enloqueció a los fans de Floricienta y Margarita

El fandom de Floricienta y Margarita se revolucionó este martes cuando Fabio Di Tomasso, recordado por su papel del “Conde” en la serie original, compartió una foto que despertó todo tipo de teorías sobre su regreso a la pantalla y al mundo de Cris Morena.

En la imagen, el actor sostenía un cartel rodeado de cámaras con la frase: “Los rumores eran ciertos”. Esto generó un estallido de entusiasmo entre los seguidores del exitoso programa juvenil, quienes interpretaron la publicación como una confirmación de su aparición en el nuevo spin-off de Floricienta.

Di Tomasso ya había dejado algunas pistas en las últimas semanas, con comentarios en redes sociales que hacían referencia a Margarita y a su posible regreso al universo de Cris. Sin embargo, a pesar de las expectativas de los fans, un video publicado poco después por el propio actor aclaró de qué se trataba realmente.

Fabio Di Tomaso compartió un peculiar posteo en redes sociales que llamó la atención de los fanáticos de Floricienta (Foto: Instagram @fabio.di.tomoso)

Nuevamente haciendo uso de su cuenta de Instagram, Fabio desmintió cualquier participación en el nuevo proyecto de Cris Morena y reveló que la publicación hacía alusión a algo totalmente diferente: la despedida de su actual obra teatral Nunca te fíes de una mujer despechada. “¡No digas que no te avisé, mirá las promos!”, escribió el actor, anunciando las últimas funciones del espectáculo que protagoniza junto a Sabrina Carballo, Nancy Gay, Fiamma Curtosi, Mica Lapegüe y Mirian Lanzoni.

Su última presentación tendrá lugar el 27 de octubre en el Teatro Premier de Buenos Aires. Pese a que no deja de ser algo importante para su labor como actor, la noticia dejó sentimientos encontrados entre sus seguidores. Mientras que algunos lamentaron que el guiño no tuviera relación con Margarita, otros aprovecharon para mostrar su apoyo al actor en su carrera teatral.

Fabio Di Tomasso: de colectivero a galán de telenovela

Aunque pocos lo saben, Fabio Di Tomasso nació en Quebec, Canadá, en abril de 1977. Hijo de inmigrantes italianos, su familia se estableció en Argentina cuando él tenía apenas dos años. Fue en la localidad bonaerense de Boulogne donde creció y comenzó a forjar su vida. Antes de llegar a la televisión, tuvo varios trabajos y uno de los más llamativos fue el de colectivero de la línea 71, que une Villa Adelina con Once.

Tras terminar el colegio, Di Tomasso se anotó en el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires con la intención de estudiar Economía. No obstante, algo dentro de él lo llevaba hacia otro camino: el artístico. En una entrevista, recordó el momento clave en el que decidió cambiar su vida. “Un día me fui a fumar un cigarrillo al patio de la facultad y me encontré con Sebastián, amigo de toda la vida. Le comenté que me llamaba la atención el teatro y no sabía por dónde empezar. Él me dijo que le pasaba lo mismo, y así fue como me anoté en la Casa de la Cultura de Villa Adelina”, contó hace algunos años.

Fabio Di Tomaso se ganó el corazón del público tras ser parte de Floricienta Soledad Aznarez - La Nacion

Este fue el punto de partida para quien, antes de ser conocido como “el Conde”, trabajó en una carpintería y como cuidador de plazas. En 2003, Di Tomasso tuvo su debut en televisión con un personaje homosexual llamado Javier en la novela Resistiré, pero su gran salto llegaría un año después.

En 2004, Cris Morena seleccionó a Fabio para uno de los papeles más importantes de su carrera: el galán de Floricienta. Aunque ya era conocido en el ambiente actoral, este papel lo catapultó a una fama masiva. Interpretando al “Conde”, reemplazó con éxito a Juan Gil Navarro y conquistó el corazón de miles de fanáticos de la serie. El impacto fue tal que, en muy poco tiempo, Di Tomasso pasó de ser un actor ascendente a un ídolo juvenil.