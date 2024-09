Cruzando el Charco reversionó un tema de Floricienta, lo grabó y causó furor

Escuchar

La banda Cruzando el Charco volvió a sorprender con una versión al mejor estilo rockero de un clásico tema de Floricienta, la tira infantojuvenil creada por Cris Morena que marcó toda una generación desde su estreno en 2004. En un primer momento, la habían tocado en un show reciente y, tras la buena aceptación del público, decidieron ir por más y grabarla de manera oficial.

Todo comenzó cuando interpretaron la canción en el Cris Morena Day, un evento que llevó adelante en streaming Olga, en donde se celebró la trayectoria de la productora, quien creó muchas tiras juveniles, como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles. Participaron varios artistas, tanto quienes trabajaron con Cris como otros invitados, reviviendo antiguas canciones y momentos.

En este marco, la banda brilló con su versión de “Por qué”, lo que generó una gran recepción del público, quien se mostró eufórico, y luego, en las redes, se llenaron de comentarios nostálgicos. Muchas personas destacaron cómo lograron mantener la esencia de la canción original, añadiéndole un toque más enérgico.

Dónde se puede escuchar la nueva versión

Tras el éxito absoluto de ese momento musical, ahora grabaron la versión para que la gente pueda comenzar a escucharla y recordar con cariño ese tema tan querido por muchos, pero en una versión más rockera y movida. Por lo que dieron a conocer desde la cuenta oficial de la banda, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Cris Morena junto al cantante de Cruzando el Charco

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, este suceso no pasó desapercibido entre los internautas, que no tardaron en dejar comentarios de apoyo y también de agradecimiento, por darle vida otra vez a esta canción. “Pensé que no podía quererlos más”, “Ahora sí, ¡En loop todo el día!”, “Todo lo hacen bien genios”, “Esta canción es todo lo que está bien”, “Como siempre rompiéndola”, “Gracias por semejante versión”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

