"Tengo cero problema con Romina Gaetani. Al contrario. Lo que escribí fue una carta de amor. Hay que tener cuidado porque te meten en algo que nada que ver y yo no sé surfear esas olas. No me puedo hacer cargo de lo que suponen otros", dijo Facundo Arana en Intrusos.

Recordemos que Gaetani y Arana compartieron elenco en la tira de Telefe, Noche y día, en eltrece, en 2015, y si bien trabaron una muy buena relación en ese momento, hubo un episodio este año que generó incomodidad en la actriz. ¿El motivo? La actriz estuvo alejada de la televisión durante dos años, tiempo que dedicó a su veta musical. Cuando, a comienzos de este año promocionó una canción, Facundo compartió un posteo en sus redes que rezaba: "Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. Pensé que se iba a morir, que su cuerpo no iba a aguantar". Y entonces surgieron las hipótesis sobre qué había sucedido con Romina.

La actriz minimizó los dichos de su colega: "Yo lo único que tengo que decir al respecto es que le agradezco a Facundo por la difusión del videoclip. No me molestó su posteo. Es Facundo. No tengo nada que decir del tema. No volví a hablar, lo conozco. He tenido varias charlas con Facundo. Mientras hice Noche y Día e incluso después. Entonces, a veces no hace falta levantar el tubo. No me movió la aguja ese posteo. Es algo que él cree que vio. Mi relación quedó bien con él. Facundo sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Después que él se haya ido de boca, creyendo que me vio morir, fue una ensalada rusa y muy raro lo que quiso poner. Habla más de él que de mí", dijo hace algunos meses.

El 28 de diciembre, Facundo Arana tenía todo dispuesto para debutar en Carlos Paz con su unipersonal En el aire, pero se cortó la luz, y como había ya personas en el hall del Teatro Del Sol, el actor decidió hacer la obra igual, a media luz.