Quién se va hoy de Gran Hermano

La cuarta gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está programada para este lunes 16 de marzo desde las 22.15, con seis nominados en la placa, donde uno de ellos se despedirá de la casa más famosa del país. La expectativa por conocer al nuevo eliminado es mayúscula y ya se hace sentir en las redes sociales.

Originalmente eran 11 los nominados tras la gala de nominaciones, pero el público salvó a Nazareno, Danelik, Franco, Emanuel y Mavinga de ser parte de la placa final. Entonces, quedaron seis “hermanitos” nominados, de los cuales quedará eliminado del juego el que obtenga el menor porcentaje de votos positivos.

Se irá de la casa el que obtenga menos votos positivos

De esta manera, los nominados para la gala quedaron así: Brian Sarmiento, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino.

Según las encuestas que se fueron conociendo en redes sociales, quienes contarían con menor apoyo popular son Brian Sarmiento y Eduardo Carrera. El exfutbolista y el exparticipante de Gran Hermano de la edición 2003 corren el riesgo de ser el próximo jugador saliente del juego; sin embargo, todo puede cambiar y hasta que no se cierren las votaciones no se sabrá con certeza cuál será su suerte.

Carlota fue la última eliminada del certamen

Con esta nueva eliminación ya son cuatro las personas que abandonan el reality por el voto del público, en esta edición del reality que convocó a personas del casting y a famosos.

El primer eliminado fue Gabriel Lucero el 2 de marzo, con 54,8% de votos negativos. Luego, se fue Tomás “Tomy” Riguera el 9 de marzo, con 59,2% de votos negativos en placa negativa. La última eliminada fue Carla “Carlota” Bigliani, quien salió del juego el 12 de marzo, con solo 1,3% de votos positivos.

Para votar se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar.