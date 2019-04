Facundo Arana aclaró sus palabras hacia Romina Gaetani: "No hablé de adicciones"

El actor había recomendado el video de un nuevo tema de Gaetani, pero usó unas palabras con las que muchos creyeron que la actriz estaba con problemas de adicciones

29 de abril de 2019 • 17:19

Facundo Arana , el viernes pasado, recomendó desde su cuenta de Instagram el video del nuevo tema de Romina Gaetani, "Una pasión". Pero sus palabras originaron preocupación por la salud de la actriz. "Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis [Joplin] o Amy [Winehouse] (...) Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre (...) El mundo te queda chico.. pero te quedaste", había escrito el actor.

Ante la repercusión negativa de esos dichos, Arana aclaró ayer que nunca habló de adicciones . "Cuando nosotros estábamos grabando en 2015, Romi pasó por una situación tremenda", explicó desde el ciclo Infama Recargado, en referencia a la muerte del papá de la actriz cuando los dos artistas rodaban Noche & Día.

"Cuando una persona de ese caudal de talento está sobre rieles es maravilloso. Ahora, cuando una persona así se desacomoda se puede consumir en su propio fuego. Y esas no son palabras mías, son palabras de músicos de lo mejor que hay en Argentina y del mundo: [Romina] es como Amy [Winehouse] o Janis Joplin", explicó Arana.

Fue en 2015 cuando Gaetani dejó de lado la actuación para dedicarse a la música desde la banda La Rayada junto a quien era su novio, Oski Righi, exintegrante de Bersuit Vergarabat.

Ante las nuevas declaraciones del actor, el notero le comentó que entonces Gaetani era un buen ejemplo a seguir para quienes sufren adicciones. Pero Arana aclaró: "Nunca hubo una sola palabra relacionada con adicciones. Yo no me metería en eso, no lo haría. Lo que pasa es que cuando una persona con esa fuerza se desacomoda... la muerte de un ser querido te desacomoda. Le escribí una carta de amor, un reconocimiento. Realmente pensé que se prendía fuego y se podía lastimar. Porque tiene gran intensidad en su alma. La ves y es un ángel en la tierra. Tiene un talento y una intensidad que pensé que se iba a morir".