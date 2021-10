Falacia: qué significa la palabra que repitió Javier Milei durante el debate

Este miércoles se realizó un debate televisivo donde participaron los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. En el programa A dos voces (TN) estuvieron María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Myriam Bregman y Javier Milei, quienes competirán en las elecciones del 14 de noviembre. Mas allá de algunos cruces y chicanas, hubo detalles que no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

En el caso de Milei hubo una palabra que no dejó de repetir en casi todo el encuentro: falacia. Según la Real Academia Española, el término significa “engaño, fraude o mentira”.

Leandro Santoro, Myriam Bregman, Javier Milei y Maria Eugenia Vidal durante el debate televisivo. (Foto NA: MARCELO CAPECE)

En un tenso cruce que mantuvo con Bregman, la candidata le hizo una solicitud relacionada con este término: “Le pido a Milei que deje de agredir y que deje de decir la palabra ‘falacia’ que ya nos cansó a todos. Es un catador de falacias”.

Falacia: qué significa la palabra que más uso Javier Milei durante el debate

Al escucharla, el economista se defendió con una chicana: “Dejá de cometerla y no la digo más”. Luego de esto, continuó haciendo mención al término, tanto lo hizo que se volvió tendencia en Twitter.

El cruce de Milei y Bregman se volvió tendencia (Foto: Captura Twitter/@porqueestendencia)

Durante el acalorado debate, Milei reconoció que grita mucho y argumentó que lo hace porque se siente “indignado” y “cansado de la casta política” que le “roba el futuro”.

En ese sentido aseguró: “Soy peligroso para la casta política porque conmigo se acabó la joda de los privilegios”. Además, opinó que el Poder Ejecutivo es una “monarquía” y el Congreso nacional una “oligarquía”.

Los detalles del debate de los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires

Los candidatos tuvieron en primer lugar un minuto cada uno para presentarse, desarrollaron miradas sobre tres ejes temáticos, se pudieron hacer preguntas entre sí, y tuvieron un tiempo acotado para contestar. También se les brindó un bloque de intercambio y un cierre libre.

Los candidatos a diputados nacionales en CABA Leandro Santoro, Myriam Bregman, Javier Milei y Maria Eugenia Vidal durante el debate televisivo. (Foto NA: MARCELO CAPECE)

El orden de las preguntas fue determinado según el resultado de las PASO, y el de los atriles fue dispuesto por sorteo. Los momentos más tensos del encuentro se vivieron entre Milei y Bergman. La candidata del Frente de Izquierda se cruzó en varias oportunidades del debate con el referente liberal.

La exdiputada, que se define como “abogada defensora de las libertades democráticas y de trabajadorxs”, se vio interrumpida en varias oportunidades por el economista y manifestó: “Milei está acostumbrado a que las mujeres no hablen”.

Los candidatos al final del debate en TN - Gerardo Viercovich

“Este señor empezó haciéndose el educadito, pero en los actos nos dice ‘zurdos de mier... van a correr’ y apenas empieza el debate, empieza con el mismo ataque. ¿Qué es ‘zurdos de mier... van a correr?’ ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? Enserio lo digo, porque si este va a ser el mecanismo así no puedo discutir. Con un varón que me grita yo no discuto”, expresó muy molesta.

Al escucharla, Milei le respondió con ironía: “Pónganme cadenas así están cómodos”.