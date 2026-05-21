Lizy Tagliani accionará penalmente contra Viviana Canosa: “El daño fue mucho”

“La peña... es familia. Una familia que ha estado muchísimo tiempo tratando de conseguir cambiarle por segunda vez la vida a alguien y dándole la oportunidad a un niño de que tenga una familia. Un día, algunos de los que están acá se cagaron en eso. (...) En la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que era una chorra, pedófila, que me dedicaba a la trata y que hacía videos de pornografía infantil. Hoy pido justicia por mi familia, por mi hijo y las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia. Aguante La peña..., la buena información seria y responsable”, dijo contundente Lizy Tagliani el lunes por la noche en el escenario del salón Pacífico del Hotel Hilton al alzar el Martín Fierro al mejor programa musical. La conductora hacía referencia a los dichos de Viviana Canosa que la había acusado de ladrona y de estar relacionada con una red de pedofilia. Horas antes, se conocía la noticia de que el juez Ariel Lijo había decidido archivar por falta de pruebas la denuncia realizada un año antes por la periodista.

En diálogo con LA NACION, Andrés Gauto, abogado de la protagonista de Annie, confirmó que iniciarán acciones penales contra la periodista debido a su falsa denuncia. Tagliani ya había llevado a la justicia a Canosa por calumnias e injurias, querella que concluyó con el pago de una multa por parte de la periodista, pero que para la actriz, no fue suficiente.

“Lucas Bertero (otro denunciado junto con la periodista) se retractó y pidió disculpas, pero ella prefirió pagar la multa, pero como decidimos reclamar los daños causados en sede civil, se inició un juicio por daños y perjuicios, en un Juzgado Civil Nacional”, explicó el letrado.

Sobre el archivo de la causa iniciada por la conductora, sumó: “La semana que viene, cuando quede firme, presentaremos la denuncia penal por falsa denuncia y, por supuesto, queda abierto el reclamo por daños y perjuicios que es mucho más grave”.

Al ser consultado sobre si alguna de las otras personas mencionadas en la causa se sumará a la iniciativa penal, dijo que con él no se contactó nadie, pero que sus colegas representantes de otras figuras públicas irían en el mismo sentido: “Nadie se va a quedar al margen; el daño fue mucho”.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Marley y Florencia Peña, aseguró en diálogo con LA NACION que “no quieren dejar el tema acá”: “Según las charlas que tuve con ambos, vamos a seguir porque fue demasiado, demasiado para ellos, para su familia, para su vida”. En tanto, Gastón Marano, abogado de Jey Mammon, aseguró que aún no hablaron para definir los pasos a seguir.

Cómo empezó todo

Todo comenzó en abril del año pasado cuando en su ciclo en eltrece Más Viviana, Canosa dijo: “Tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo. Un día abrí la ducha simulando que me iba a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi cómo la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se fuera de mi casa y le dije: ‘Nunca voy a entender por qué me estás robando’”.

Viviana Canosa y parte del descargo de este lunes 14 de abril

Pero la cuestión fue escalando y un par de emisiones más tarde asoció a la conductora de La peña... con una red de pedofilia y días más tarde llevó la causa a Comodoro Py. Estas acusaciones ocurrieron mientras Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, estaban en pleno proceso de la adopción de su hijo, Tati.

“Todo lo que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás en mi vida ocurrió eso. Jamás estuve con una persona menor de edad y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta y estoy más segura que nunca. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabe que voy a adoptar un pibe, ¿van a esperar a dos, tres o cuatro días de un juicio por la adopción para decir estas bestialidades, de las cuales soy totalmente inocente? ¿Vas a hacer eso a cuatro días o lo tendrías que haber hecho cuando te enteraste de que yo iba a adoptar un pibe? ¿Permitís que un pibe de cuatro años esté en mi casa meses y no lo decís antes si pensás eso?”, dijo Tagliani y días más tarde Canosa usó el aire de su programa para desdecirse de algunas de sus palabras.

Lizy Tagliani volvió a referirse a las acusaciones de Viviana Canosa

cómo

Por aquellos tiempos trascendieron los nombres de otras figuras que habrían estado mencionadas en la causa presentada por Canosa, como Florencia Peña, quien de inmediato fue a LAM y con la voz casi quebrada explicó el daño que estaba sufriendo no solo ella, sino también su familia: “Yo soy una persona controversial siempre, soy picante y me banco el juego y el vuelto. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Les puedo gustar o no, cómo actúo, cómo. conduzco… Pueden criticarme como mamá. ¡Pero soy honesta! Y cuando se meten con cosas que no solo me dañan a mí... ¡Tengo tres pibes! Estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. ¡Es un delirio que me excede! ¿Qué está pasando? Yo no querría estar acá sentada, pero vine porque siento que esto hay que frenarlo. Hoy es la última vez que voy a hablar de esto porque después lo voy a seguir en la Justicia”. En junio de ese mismo año, eltrece decidió levantar el ciclo Más Viviana.

Para ese entonces, Tagliani ya había iniciado acciones legales contra Canosa y en noviembre del año pasado, cuando la denunciada decidió pagar una multa, la actriz y comediante aseguró que iría por más ya que quería la retractación pública. En un carril paralelo continuaba el proceso de adopción de Tati que finalizó en diciembre, cuando una jueza le otorgó al matrimonio Tagliani-Nebot la tutela definitiva de Tati.

Lizy Tagliani le dedicó unas emotivas palabras a su hijo en su primer cumpleaños en familia Foto: Instagram @lizytagliani

Por estos días, Canosa podría apelar la decisión tomada por el juez Lijo en la causa que inició, mientras que el abogado de Tagliani remarcó que accionarán penalmente contra la periodista por todo el daño causado.