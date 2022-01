Fátima Flórez regresa tras su Covid positivo: “Me gustaría imitar a Fabiola, pero tendría que hablar un poquito más”

Vivió un brindis de Año Nuevo distinto, inédito y -espera- irrepetible. Copa en mano, en una habitación de su suite del hotel NH Provincial, sin poder chocarla con la que alzaba su marido desde el otro dormitorio, con deseos de felicidad a varios metros -y puertas- de distancia.

Cosas de este Covid 19 que por Mar del Plata asomó fuerte en el arranque de la temporada teatral y obligó a Fátima Flórez a una inesperada pausa tras un test positivo cuando apenas cumplía la primera semana de funciones.

“Volvemos este jueves 6, para Reyes, con todas las pilas y mucha gente con ganas de vernos”, dijo a LA NACION justo en el día en que recibe el alta médica tras cumplir el período de aislamiento que transcurrió casi sin síntomas. “Aproveché para cuidar la voz, me quedé tranquila, hice reposo, probé voces… casi un mimo que vino bien a mis cuerdas vocales”, describió.

El diagnóstico llegó en uno de los testeos de rutina que periódicamente afronta todo el elenco de “Fátima es Camaleónica”. “No lo podía creer”, dijo sobre un resultado que imaginó que podía estar mal o ser lo que se reitera como “falso positivo”.

Para Fátima se puede -y se debe- hacer humor con la pandemia. Mauro V. Rizzi - LA NACION

“Había hecho la función cantando, bailando, saltando, no había nada que me hiciera sospechar”, recuerda. Su marido y productor, Norberto Marcos, y Lino Patalano, dueño de la sala Roxy, coincidieron en no apurar el regreso, aislar a todo el elenco y regresar sin apuros innecesarios. “Ahora arrancamos de cero, es un re-debut y ya se nota en la venta de tickets”, se ilusiona Fátima.

-Tu experiencia con el Covid, ¿amerita modificar el libreto del espectáculo? ¿Se puede hacer humor sobre y con la pandemia?

-Siempre se puede hacer humor y con pandemia también. Es obvio que algo de esto vamos a agregar porque fue muy particular. Pero también algo que no escapa a nadie. Fijate que Messi, que vive en una burbuja, también está contagiado. Son los nuevos resfríos de la época y hay que cuidarse y mucho, pero con las vacunas todo es más seguro. Mi marido no se contagió, y dormimos juntos la noche anterior a mi positivo. Quizás porque tiene la tercera dosis.

Cristina Fernández de Kirchner es, sin dudas, su personaje más solicitado. "La piden los que la quieren y los que no". Mauro V. Rizzi - LA NACION

-Abriste la temporada a mitad de diciembre. ¿Había apuro, temor a perder días como estos por contagios?

-Siempre me gusta arrancar el 19 de diciembre por cábala, porque soy devota de San Expedito, que siempre me acompaña en los momentos difíciles, me escucha y me corresponde. Soy agradecida. Me acompaña y arrancamos a sala completa, veníamos bárbaro con funciones, pero nos paró justo en estos días que debíamos parar también por fin de año. Ahora iremos duro, de martes a domingo.

-Hiciste teatro con más protocolos y aforo la temporada pasada. ¿Cambió el clima de sala con esta normalización?

-Sí, es sumamente saludable y necesario tener esta posibilidad. La gente quiere entretenerse y pasarla bien. Mucho tiempo de malas noticias y no hay cabeza que resista sin estas distracciones. Todos hemos sacado más creatividad y nuestros espacios, como el teatro, con humor y musicales refrescan esas cabezas. Y demostramos que el teatro es seguro. Cuando hubo que parar, paramos los artistas. Y en la sala, como en ningún otro lado, el espectador pasa dos horas con barbijo puesto.

-¿Cuánto ajuste y cambio tiene “Fátima es camaleónica”, que ya anduvo por Carlos Paz?

-Creo que Fátima es camaleónica es redondita. Meto muchos personajes, imitaciones no falta ninguna. Está lo que la gente quiere ver, las que me gustan a mí, otras sorpresas que no he hecho nunca en tele. Muchas divas del canto, mucho baile. Lo llevo en el escenario con cambio de ropa vertiginoso, el quick change que la gente no entiende a veces cómo uno hace en bambalinas. Está el mago Emanuel, Iván Ramírez, que le puse el ojo. Tiene un gran futuro. Y bailarines, banda en vivo, que tener músicos ahí da esa cosa de recital, pantallas leds. Es una súper puesta.

-¿Puede ser la obra en la que más tiempo pasás sobre el escenario?

-Tengo mucha presencia en escenario y siempre quiero estar todo el tiempo. La gente pregunta si no me canso, pero disfruto de ponerle el cuerpo y la presencia, voz y alma, a las obras que hacemos e interpretamos. Creo que la gente espera eso, la acostumbré y a mí me gusta. Es poner el nombre y también el cuerpo. Por ahí otros artistas ponen el nombre y salen un ratito. A mí me gusta estar. Yo soy una mujer de teatro. Amo esa magia que no creo que esté igual en otros lados. Para los que nos gusta cantar bailar y relacionar con el público es ideal.

"Por ahí otros artistas ponen su nombre y salen un ratito. A mí me gusta poner el nombre y el cuerpo", afirma. Mauro V. Rizzi - LA NACION

-Ofrecés más de 30 imitaciones y te permitís “prescindir” de tu personaje emblemático, que finalmente llega por aclamación desde la platea...

-Es verdad. Cristina Kirchner a mí me dio mucha popularidad, fue una explosión publicitaria y ya todos la piden. Los que la quieren y los que no. Llegó de una manera impresionante a la gente. No la puedo dejar. Y hacemos a otros personajes como Carrió o Vidal, que son festejados. Pero el de ella es muy especial.

-¿Cambió el protagonismo de Cristina como personaje en el show con su rol relativamente secundario que tiene en el gobierno?

-Siempre le di el mismo protagonismo. Y nunca usé máscara. Hace años que no uso ni la peluca y juego con lo actoral. Con la cara y los gestos creo que se llega de manera completa y eso está buenísimo. No hace falta accesorios y está esa magia de recibir al personaje.

-¿La política sigue dando materia prima para el humor o la gente ya se cansó, incluso de la grieta?

-Siempre hay títulos, situaciones y personajes que hacen que vayamos tomando datos del día a día para hacer humor. Hay un momento difícil con la pandemia, aquí y todo el mundo, pero más que nunca el humor tiene que estar presente. Juego con lo que pasa en el momento y lo vuelco en los guiones.

-No imitás hombres, salvo cuando cantás. ¿Te lamentás por lo que te podría rendir desde el humor un presidente como Alberto Fernández?

-Me gusta mucho más el mundo femenino de la política, la farándula, lo femenino. No me atrajo. Pero quizás mañana sale algo y lo hacemos. Siempre hay que aggiornarse.

-¿A Fabiola Yáñez todavía no le alcanza para ser personaje imitable?

-Tendría que hablar un poquito más. Pero sí, claro que tiene. Y la voy a hacer. Pero me gustaría que hable mucho más. Por ahora es mucha foto, mucha fotito y con eso no alcanza. Sí sale Tolosa Paz, que es súper imitable, Patricia Bullrich…. De ellos hay más data e info. Pero habría que darle un tiempo a Fabiola. Hasta ahora no me habló mucho, estuvo tranquilandia...

No descarta imitar a Fabiola Yañez. Ni tampoco a Alberto Fernández. Mauro V. Rizzi - LA NACION

-Quizás en modo futura mamá….

-Si titula algo Fabiola el 8 de enero, la tenemos a Fabiola en “Camaleónica”. Esto es un drugstore en el que pueden salir y entrar personajes a cada momento. En este sentido la obra se acomoda.

-Fuiste parte de elenco, primera figura y hoy parte de la producción que comanda tu marido. ¿Encontraste el formato perfecto?

-Hace diez años que tenemos producción con Norberto, mi marido, que además está a cargo de la dirección general. Y así estamos muy cómodos. Él me conoce como nadie y hacemos un combo súper fuerte como para darlo todo arriba del escenario. Logramos una obra que tiene comedia, music hall, algún toque de drama, humor, algo de revista… Atrapa a mucho público.

-¿Mar del Plata o Carlos Paz?

-No puedo elegir porque en las dos plazas me han hecho sentir en casa. Hago un año y un año y me siento muy muy bien en las dos, me premiaron allá y acá.

-Sos taquillera por naturaleza. El humor está muy presente en esta temporada y hay mucha competencia. ¿Te desvela ganarle a Martín Bossi, por ejemplo?

-Todos venimos con muchas ilusiones. Pasaron dos años muy difíciles. El verano pasado nos animamos con una aventura. Hicimos gira en el interior. Creo que hay que seguir con sus ilusiones y sueños más allá de quién está al costado.

-Se perfila temporada récord. ¿Te imaginás haciendo tres funciones diarias?

-Ahora estamos preparados para dos funciones. El año pasado llegamos a hacer tres, pero te regalo las ampollas de los pies. Es un desgaste muy importante, pero bueno. Son dos horas por función y ya estaremos agregando, para que puedan vernos todos.