Fede Bal se vacunó contra el coronavirus y se hizo un increíble autoregalo

Federico Bal recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y compartió su felicidad en Instagram. Con una imagen en la que está siendo inoculado por el personal sanitario, el mediático festejó la buena noticia junto a sus seguidores.

Al salir del vacunatorio del estadio de Garin, en provincia de Buenos Aires, Bal compró un juguete coleccionable a modo de premio para sí mismo: “Después de vacunarme me compré un Gizmo, porque no había paletas”, bromeó en su cuenta de Instagram el actor de 31 años.

En la imagen que compartió en su feed de Instagram, se puede ver al hijo de Carmen Barbieri sentado en una silla, en medio del centro de vacunación. Con la manga de una de sus remeras levantada, la foto refleja el momento exacto en que el personal sanitario le aplica la vacuna. “Si me vacuno y no subo a las redes una foto, ¿realmente me vacuné?”, bromeó el actor, en referencia a la enorme cantidad de fotos de personas vacunadas que se ven por estos días en las redes sociales.

Federico Bal recibió la vacuna contra el Covid-19

A pesar de tener poco más de 30 años, el actor fue considerado en la franja que actualmente está siendo vacunada en los distintos distritos del país, ya que meses atrás se recuperó de un cáncer de colon.

En la publicación, cientos de seguidores celebraron que Bal pudiera acceder a la vacuna. Entre esa catarata de comentarios, su madre fue una de las que expresó su felicidad. “¡Vamos!”, escribió Barbieri en un mensaje.

Federico Bal se vacunó contra el coronavirus y lo celebró adquiriendo un juguete coleccionable

Luego, el actor de 31 años mostró en sus stories de Instagram como coronó un gran día. “Después de vacunarme me compré un Gizmo porque no había paletas”, comentó sobre una selfie en la que posó con un peluche de la película Gremlins (1984).

LA NACION