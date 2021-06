“Traigan la Pfizer”: Feinmann y Jony Viale analizaron la insólita canción de Ignacio Copani

Durante el pase entre los programas de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, ambos compartieron y analizaron algunos de los eventos de la actualidad nacional aportando cierta cuota de humor que siempre caracterizó sus encuentros en LN+.

Pero esta vez, Feinmann quiso compartir algo que dio el pie para bromear y alejarse un poco de la agenda periodística de todos los días. “¿Te puedo mostrar algo? ¿Qué te parece Copani? A mi me parece un tilingo... Ahora hizo la canción de la Pfizer, otro exponente del ladri progresismo de la Argentina”, introdujo, sin filtro, el conductor de El Noticiero a la canción.

El pase 2021 entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en LN+ (11/06/2021)

Primero escucharon algunos versos. “¿Quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer / En Madrid ¿Quién gano la final? El glorioso River Pfizer / Traigan la Pfizer”, cantó Copani.

Tras esto, Jonatan Viale empezó a las carcajadas y reveló: “Es malísimo, se me ríen... yo escucho al control que se está riendo”. “Siempre es malísimo ¿Descubriste ahora que es malísimo?”, le respondió Feinmann.

Posteriormente, empezó a indagar en su celular y a pedirle públicamente a Baby Etchecopar que le mandara la canción de la que habían hablado durante el día. “Baby, si me estás mirando ¿Me mandás cómo era el tema? Yo no sigo a Copani porque me parece un tilingo grasa”, agregó.

La canción de la que estaba hablando era Cuántas minas que tengo, la canción escrita por Ignacio Copani en 1988 y que abre con un verso que hoy, por hoy, resulta polémico. “El lunes temprano preparo mi agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga”, fueron las líneas leídas por Feinmann al aire.

“La verdad, una potencia editorial... como Litto Nebbia, son los grandes filósofos contemporáneos nacionales”, cerró el conductor con sarcasmo, chistes y miradas con Jonatan Viale.

LA NACION