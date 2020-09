Fernanda Iglesias cruzó a Denise Dumas en vivo: "Hay mujeres que son machistas"

Fuerte cruce entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias por el comentario de Tyago Griffo hacia Flor Torrente Crédito: Archivo

26 de septiembre de 2020 • 17:12

A partir de un debate por un comentario que sucedió en el Cantando 2020, se desató un duro cruce entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias. Después del comentario de Tyago Griffo, quien calificó a Flor Torrente como una "muñequita de cristal", la conductora y la panelista de Hay que ver protagonizaron un duro enfrentamiento.

"Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro", había dicho el hijo de La Bomba Tucumana en el certamen de canto, un comentario que Torrente consideró machista.

Luego de ese episodio, en el programa de El Nueve, Dumas se preguntó por qué a la hija de Araceli no le gustó la frase de Griffo, a la que interpretó como un "piropo", pero Iglesias no estuvo de acuerdo con esa postura.

"La frase es un concepto, un estereotipo que viene de años y que las mujeres estamos tratando de erradicar. Banco a Flor Torrente en esto de deconstruir ese concepto, porque las mujeres tenemos un montón de otras cualidades que no tienen que ver con ser de cristal o frágil. Al 'Bombito' después de decir eso le faltaba decir 'vení a planchar, limpiar y cocinar a mi casa'", disparó Iglesias.

Sin embargo, la conductora mostró su desacuerdo y replicó: "¿Por qué está tan mal ser frágil? Yo también soy mujer, Fer. Y a mí no me parece mal que diga que parezco de cristal. ¿Dónde está el insulto? A cada mujer le gusta que la vean de determinada manera. ¿Por qué tengo la obligación de que me vean fuerte? Hay un montón de gente débil, ¿qué tiene de malo?. Y si no lo sos, decilo bien".

"Vos serás una mujer diferente a mí. Yo no estoy hablando de vos. Hay mujeres que son machistas también", le respondió la panelista rápidamente y se diferenció de la opinión de la conductora

En ese momento, Dumas se molestó por el comentario y se defendió: "Vos también estás cerrada en que si te dicen algo que no te gusta sos machista. Estás siendo necia en el término. Me estás diciendo a mí machista".