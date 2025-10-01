Los bebés de la Scaloneta: los que se vienen, los recién nacidos y los “más grandes” con Benjamín Fernández a la cabeza

Desde aquel 18 de diciembre de 2022, en el que la selección argentina tocó el cielo con las manos y levantó la Copa del Mundo en Qatar, pasaron muchas cosas. Algunos jugadores cambiaron de equipo, otros quedaron afuera de la convocatoria y otros debutaron con la camiseta albiceleste. Asimismo, también hubo nuevas incorporaciones, pero no necesariamente en el campo de juego, sino en casa. Varios futbolistas agrandaron la familia, otros se convirtieron en padres por primera vez y algunos anunciaron que próximamente experimentarán la paternidad. Mientras Paulo Dybala y Oriana Sabatini revelaron que están en la dulce espera, Alexis Mac Allister y Ailén Cova disfrutan de los primeros días de su hija Alaia y Enzo Fernández y Valentina Cervantes se preparan para festejar los dos años de Benjamín.

Las próximas incorporaciones a La Scaloneta

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

Con un emotivo video, el 30 de septiembre el futbolista y la cantante, que el 20 de julio celebraron su primer aniversario de casados, hicieron un anuncio que llenó de felicidad a sus fanáticos. “Vamos a ser papás”, expresaron y mostraron imágenes de la ecografía y de cómo el bebé crece en la panza. El “primer posteo de nosotros tres” se viralizó y tuvo casi 30 millones de reproducciones. Tiempo atrás, cuando tuvieron un mano a mano en A donde vamos cuando soñamos, el pódcast de Sabatini, Dybala admitió: “Tengo mucha curiosidad de saber como voy a ser como padre (...) Siempre quise ser padre y siento que es un buen momento”. ¿La respuesta de su pareja? “Bueno, a cumplir sueños”. Y ahora se volvió una realidad.

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi

Nahuel Molina y su pareja Bárbara Occhiuzzi esperan su primer bebé (Foto: Instagram @nahuelmolina35)

De Roma a Madrid. Quien también experimentará próximamente la paternidad es Nahuel Molina. El 6 de agosto, día del cumpleaños de su pareja, Bárbara Occhiuzzi, publicó unas dulces palabras en Instagram para saludarla y además reveló que esperan a su primer hijo: “Hoy es tu cumpleaños, pero el mejor regalo me lo diste vos a mí. Estoy muy orgulloso de compartir esta vida con vos, te amo con todo mi corazón”. En la foto que publicó se pudo ver como el bebé se asomaba en la panza.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez y Emilia Ferrero están en la dulce espera de su primer hijo (Foto: Instagram @juliaanalvarez)

En junio, durante el Mundial de Clubes, Julián Álvarez admitió que esperaba a su primer hijo junto a su novia Emilia Ferrero: “Sí, voy a ser papá. Todavía no anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí...”. Tras la confirmación hicieron el anuncio oficial en las redes sociales. “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo", expresaron. En una reciente entrevista, el delantero reveló que “por ahora” su bebé se llamará Amadeo.

Las nuevas incorporaciones

Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

El 22 de septiembre Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres de Alaia (Foto: Instagram @alemacallister)

El 22 de septiembre, cuatro días antes de la fecha estipulada para eel parto, Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su hija Alaia. “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”, escribió el campeón del mundo en un posteo que hizo en Instagram en el cual presentó a la nueva integrante de la casa.

Lautaro, el tercer hijo de Leandro Paredes y Camila Galante

El 31 de marzo nació Lautaro, el tercer hijo de Leandro Paredes y Camila Galante (Foto: Instagram @leoparedes20)

La llegada del volante a Boca Juniors vino acompañada con una nueva incorporación a la familia. El 31 de marzo Paredes y su esposa Camila Galante se convirtieron en padres de Lautaro y le dieron a sus hijos, Victoria (10) y Giovanni (7), un hermanito menor. “Bienvenido amorcito”, comentaron en las redes con una dulce postal de los cinco.

Aurora, la bebé de Lisandro Martínez y Muri López Benítez

Lisandro Martínez y Muri López Benítez, le dieron la bienvenida a Aurora el 14 de marzo de 2025 (Foto: Instagram @lisandromartinezzz)

Para Lisandro Martínez y su pareja Muri López Benítez, el 14 de marzo de 2025 fue “oficialmente el mejor día” de sus vidas. ¿El motivo? Multiplicaron su amor con la llegada de su primera hija, a quien eligieron llamar Aurora. “Gracias por recordarme con esos ojitos llenos de luz que lo más importante es el presente, el ahora. Podría estar todo el día escribiendo lo tan afortunado que me siento, pero prefiero seguir llenándote de besos”, expresó el campeón del mundo en sus redes sociales cuando la pequeña cumplió dos meses.

Lucy, la segunda hija de Cristian “Cuti” Romero y Karen Cavaller

Lucy, la segunda hija de Cuti Romero y Karen Cavaller nació el 19 de noviembre de 2024 (Foto: Instagram @cutiromero2)

“Bienvenida amor de nuestras vidas. Te estábamos esperando mi corazón”. Con esas palabras, Cuti Romero anunció el 19 de noviembre de 2024 la llegada de Lucy, su segunda hija junto a su esposa Karen Cavaller, con quien también tiene a Valentino, de tres años. La pequeña, que fue bautizada el 15 de junio de 2025, ya vivió la experiencia de pasear en brazos de su padre por el césped del Tottenham Hotspur Stadium.

Los más grandes del grupo

Theo, el hijo de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

El 7 de agosto de 2023 Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se convirtieron en padres por segunda vez y le dieron la bienvenida a Theo (Foto: Instagram @lautaromartinez)

Fue la primera incorporación a La Scaloneta después de Qatar y llegó con la Copa del Mundo debajo del brazo. El 7 de agosto de 2023, Lautaro Martínez y su esposa Agustina Gandolfo le dieron la bienvenida en Milán a Theo. Se convirtieron en una familia de cuatro con Nina, su hija mayor de cuatro años.

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes se convirtió en toda una celebridad (Foto: Instagram @enzojfernandez)

En esta lista no podía faltar el bebé favorito de las redes sociales. El 26 de octubre de 2023 Enzo Fernández y Valentina Cervantes le dieron la bienvenida a Benjamín Jesús y Olivia, su primogénita se convirtió en hermana mayor. El pequeño que próximamente cumplirá dos años se convirtió en toda una celebridad. Actualmente, se encuentra con su madre en Buenos Aires, para acompañarla durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Thiago, el primer hijo de Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio

El 2 de junio de 2024, Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio anunciaron la llegada de Thiago (Foto: Instagram @nacucchio.karina)

Entre los bebés más grandes de La Scaloneta también se encuentra Thiago, el hijo de Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio. El 2 de junio de 2024 la pareja anunció la llegada del nuevo integrante de la familia. “Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte... No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra. Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiaguito, con salud y tan de nosotros. ¡Sos nuestro mundo, mi amor!“, comentaron en sus redes sociales. Con un mes de vida, el pequeño viajó a los Estados Unidos y celebró el triunfo en la Copa América.