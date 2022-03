Fernanda Vives le respondió a Fátima Florez tras ser acusada de maltrato: “Venía con aires superiores”

“Me han hecho de todo, maldades feas”. Con esta frase, Fátima Florez (41) apuntó contra Fernanda Vives (42) y Evangelina Anderson (38), con quienes integró la obra El viaje del humor en el año 2005. En un relato en el que recordó su relación con sus colegas, la actriz lanzó duras acusaciones en su contra y realizó un extenso descargo. Ahora, Vives salió a responderle y se defendió tras ser tildada de maltratadora.

En el programa del martes de Intrusos (América TV), se comunicaron con Vives para conocer su postura. Alejada del medio hace diez años, la exvedette rompió el silencio y expresó su punto de vista acerca de cómo fueron los días de trabajo con Florez y Anderson. “Es una versión que ella dio después de veinte años. Hacíamos bromas nosotras, pero también compartíamos salidas. Nunca me enteré de que yo le había hecho tanto daño. Jamás en mi vida rompí ningún vestuario y la verdad no recuerdo que Evangelina lo haya hecho tampoco”, sostuvo, frente a la mirada atenta de Flor de la V, conductora del ciclo.

Fernanda Vives se defendió ante las acusaciones de Fátima Flórez

Asimismo, contó que en aquel momento la humorista entró al elenco sin hacer “ningún casting”. “Ella decía que venía de trabajar en el exterior y venía con aires superiores. No entiendo por qué salió con eso, debe tener algún problema personal. En esa temporada no hubo ni un problema. Yo siento que todo lo que dijo Fátima fue más para el lado de Evangelina”, comentó Vives. Por otro lado, hizo referencia al bullying que alegó la célebre imitadora y negó haberlo hecho. “Yo tengo dos hijos y no me gusta todo eso, no soy así. Habremos visto dos películas diferentes”, afirmó.

En ese momento, la conductora la interrumpió y reconstruyó: “Acá Fátima está diciendo que ella se sintió mal por tal cosa. Y vos lo acabás de decir: ‘Sí, quizás le decíamos algo’. En ese momento por ahí no se tomaba con la dimensión de lo que significa ese acto, que es discriminatorio”. En este sentido, propuso: “Hoy, por ahí está bueno decir: ‘La verdad que quizás estuve mal, si se sintió mal le pido disculpas’. Pero no te siento en esa actitud, Fer”.

Ante la reflexión de Florencia, Vives se excusó: “No, porque honestamente fue hace 20 años y la verdad es que como vos decís, estaba naturalizado. Si ese fue el punto, el comentario puntualmente de Perú, ya te digo: viví en Perú, trabajé ahí y me encantó Lima. Pero si fue por ese comentario… No la sentí mal a ella, la verdad que no”.

En un ida y vuelta entre la entrevistada y la presentadora, de la V reiteró: “Pero eso no inhabita a una disculpa. Porque a mí hace 20 años me pasaron cosas, y perdón que sea autorreferencial, pero las cosas te duelen y siguen doliendo. Por ahí sería mucho mejor decir: ‘Yo no lo sentí así, pero si fue así, te pido disculpas’. Me parece que te dejaría mucho mejor a vos, Fer ”.

El show en el que Fátima Florez, Evangelina Anderson y Fernanda Vives estuvieron juntas archivo

Por su parte, la periodista Maite Peñoñori defendió la palabra de Vives: “Igual me parece honesto que si no lo siente, no lo caretee”. Con ese dicho, Fernanda reafirmó su postura y sentenció: “¡Perdón por no ser como ustedes quieren que yo sea!”.

Con una notable incomodidad por la presión que le generó el tema, Vives cerró: “La verdad que no me parece que tenga que decir algo. Yo no me siento culpable de algo que en su momento consideré que no le hice mal a nadie. No es mi manera de ser. Saben que no soy así, estoy tranquila. No quise ofender a nadie, nosotras nos divertíamos y ella estaba dentro de esa diversión”.

Qué dijo Fátima Flórez sobre su relación con Fernanda Vives y Evangelina Anderson

La humorista rompió el silencio en Intrusos (América TV) relató el calvario que vivió mientras trabajaba con Vives y Anderson. “A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los trajes”, apuntó.

En su descargo, nombró algunas de las situaciones que vivió y aseveró: “Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas. Creo que nadie le tiene que faltar el respeto a nadie”.

El duro relato de Fátima Florez

En referencia a ciertos comentarios xenófobos que recibió, agregó: “A mí me cargaban con algo que no es un insulto para mí, pero yo venía de trabajar en Perú y ellas me decían que yo era peruana como si fuera un insulto”.

Por último, explicó que nunca contó nada para no darle más notoriedad al asunto. “Yo podría haber contado todo esto y tener mis cinco minutos de fama, pero nunca fui por ese lado, las peleas me hacen daño. Yo creo que las dos se potenciaban. A veces me sacaban charla para que yo me distraiga y no llegue a mis escenas en la obra. Ellas eran las dos manzanitas que pudrían todo el cajón. Nunca me pidieron perdón, después se hacen las grandes señoras pero tienen un currículum”, reveló Fátima.